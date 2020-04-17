身份證號有4、2、1 珍蜜堂飲品「買1送2」

珍蜜堂於4月21日在台北內湖開幕第二家門市，歡慶內湖店開幕，舉辦連續3天優惠活動「身份證字號對對碰」，對中「4、2、1」其中一碼，享第二杯5折；對中其中二碼，享買一送一優惠，三碼全中享買一送二。另外，搶搭話題熱潮，珍蜜堂同步推出期間限定的「Gemtea 400炙燒咖啡」系列3款新飲品。

手搖茶飲「珍蜜堂」於2019年在台北東區開幕第一家門市，疫情期間，持續經營自家外送團訂，並搭配外送平台，較上月同期整體業績竟成長2成，外送訂單量也成長約2~3成。瞄準上班族團購飲料市場，「珍蜜堂」首度進攻內湖科學園區，於4月21日在台北內湖開幕第二家門市，以品牌經典色「東方藍」搭配白色基調，帶出輕時尚質感；另外，也將於5月在新竹、台中陸續展新門市。

源起於澳門，再從韓國帶出熱潮的「400次咖啡」，珍蜜堂也依此推出3款期間限定的「Gemtea 400炙燒咖啡」系列飲品，分別是鴛鴦珍珠、琥珀珍珠、抹茶。有別於一般的400次咖啡，珍蜜堂特別在最上層灑上黑糖，透過「炙燒」的手法，將黑糖與咖啡的香氣融合，整體風味更為提升。