母親節蛋糕預購！全聯Hershey's系列、愛買獨家珍奶款

歡慶母親節當然少不了代表感謝的蛋糕，超市量販業者齊推母親節蛋糕預購，搭配滿額折扣或送商品折價券等會員優惠。今年各通路主打異國風、聯名款；全聯攜手日本京都宇治伊藤久右衛門、法國頂級鮮奶油乳酪品牌kiri、美國百年經典Hershey's巧克力，家樂福主推日本京都宇治北川半兵衛抹茶系列，愛買則有義美珍奶冰淇淋蛋糕。

全聯福利中心今年母親節預購檔期較去年提早一周開始，3月初即展開至5月7日止，計有23款、售價159~600元。其中，4月24日起至5月7日，kiri系列預購蛋糕推出9折優惠，而5月1至10日期間，也可直接在門市購買麗緻坊聯名的經典風味蛋糕，包含琥珀起士蛋糕、黯夜黑森林蛋糕、蘭姆葡萄蛋糕，售價129元起。

觀察今年母親節預購開檔後的銷售情況，全聯福利中心表示，熱銷前10名蛋糕品項中，以芋頭、乳酪、巧克力等經典口味最受青睞。其中，熱銷第1名的是「芋見幸福千層蛋糕」，以嚴選日本配方研製的鮮嫩奶香蛋餅皮，搭配層層堆疊的大甲芋泥餡製成，入口滑順。其次為網路口碑爆棚的日本「手信坊京都乳酪蛋糕」，主打全程手工製且不加一滴水，口感綿密細緻，是網友口中「再飽也吃得下」的蛋糕，售價199元CP值高。至於第3名的Hershey's「巧克力千層蛋糕」，微苦巧克力搭上微甜Q彈餅皮，有著大人口味的層次，顏值及口味具佳。

家樂福今年推出20款母親節蛋糕，其中7款為新品，特別推薦8吋抹茶櫻桃鮮奶油蛋糕(438元)，選用日本京都宇治超過150年的老店北川半兵衛抹茶粉，清爽的抹茶戚風蛋糕，夾入酸酸甜甜櫻桃醬及鮮脆核桃粒。喜歡檸檬酸甜風味可嘗試8吋檸檬乳酪慕斯蛋糕(438元)，以鬆酥奶油餅乾底和微酸青檸乳酪慕斯，擠上滑順細緻檸檬凝乳呈現清香口感。或是8吋優格莓果慕斯蛋糕(438元)，以清爽希臘優格慕斯加上酸甜莓果、覆盆子草莓奶油餡，再搭配鬆軟巧克力海綿蛋糕。即日起至5月5日會員可享指定母親節蛋糕商品，單筆滿500元送50元現金折價劵(單筆最高2,500元)，單筆購買8吋蛋糕可再享95折優惠。