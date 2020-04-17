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母親節蛋糕預購！全聯Hershey's系列、愛買獨家珍奶款

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
使用美國好時Hershey's巧克力製成的母親節蛋糕，滿足媽媽挑剔的味雷。圖／全聯福利中心提供
使用美國好時Hershey's巧克力製成的母親節蛋糕，滿足媽媽挑剔的味雷。圖／全聯福利中心提供

歡慶母親節當然少不了代表感謝的蛋糕，超市量販業者齊推母親節蛋糕預購，搭配滿額折扣或送商品折價券等會員優惠。今年各通路主打異國風、聯名款；全聯攜手日本京都宇治伊藤久右衛門、法國頂級鮮奶油乳酪品牌kiri、美國百年經典Hershey's巧克力，家樂福主推日本京都宇治北川半兵衛抹茶系列，愛買則有義美珍奶冰淇淋蛋糕。

全聯福利中心今年母親節預購檔期較去年提早一周開始，3月初即展開至5月7日止，計有23款、售價159~600元。其中，4月24日起至5月7日，kiri系列預購蛋糕推出9折優惠，而5月1至10日期間，也可直接在門市購買麗緻坊聯名的經典風味蛋糕，包含琥珀起士蛋糕、黯夜黑森林蛋糕、蘭姆葡萄蛋糕，售價129元起。

觀察今年母親節預購開檔後的銷售情況，全聯福利中心表示，熱銷前10名蛋糕品項中，以芋頭、乳酪、巧克力等經典口味最受青睞。其中，熱銷第1名的是「芋見幸福千層蛋糕」，以嚴選日本配方研製的鮮嫩奶香蛋餅皮，搭配層層堆疊的大甲芋泥餡製成，入口滑順。其次為網路口碑爆棚的日本「手信坊京都乳酪蛋糕」，主打全程手工製且不加一滴水，口感綿密細緻，是網友口中「再飽也吃得下」的蛋糕，售價199元CP值高。至於第3名的Hershey's「巧克力千層蛋糕」，微苦巧克力搭上微甜Q彈餅皮，有著大人口味的層次，顏值及口味具佳。

家樂福今年推出20款母親節蛋糕，其中7款為新品，特別推薦8吋抹茶櫻桃鮮奶油蛋糕(438元)，選用日本京都宇治超過150年的老店北川半兵衛抹茶粉，清爽的抹茶戚風蛋糕，夾入酸酸甜甜櫻桃醬及鮮脆核桃粒。喜歡檸檬酸甜風味可嘗試8吋檸檬乳酪慕斯蛋糕(438元)，以鬆酥奶油餅乾底和微酸青檸乳酪慕斯，擠上滑順細緻檸檬凝乳呈現清香口感。或是8吋優格莓果慕斯蛋糕(438元)，以清爽希臘優格慕斯加上酸甜莓果、覆盆子草莓奶油餡，再搭配鬆軟巧克力海綿蛋糕。即日起至5月5日會員可享指定母親節蛋糕商品，單筆滿500元送50元現金折價劵(單筆最高2,500元)，單筆購買8吋蛋糕可再享95折優惠。

至於愛買今年母親節蛋糕預購計有18款，其中15款為量販獨家商品，推薦有珍奶控不能抗拒的「義美珍珠奶茶冰淇淋蛋糕」、滿滿健康綜合堅果的「一之軒堅果可可輕蛋糕」、入口即化的「繽紛水果乳酪蛋糕」；4／15至5／3預購期間，滿300元即送45元麵包、熟食現金折價券，最高贈送225元。

使用伊藤久右衛門抹茶製作的蛋糕，將經典且濃郁的茶香融入其中。圖／全聯福利中心提供
使用伊藤久右衛門抹茶製作的蛋糕，將經典且濃郁的茶香融入其中。圖／全聯福利中心提供
量販獨家義美珍珠奶茶冰淇淋蛋糕(6吋)680元。圖／愛買量販提供
量販獨家義美珍珠奶茶冰淇淋蛋糕(6吋)680元。圖／愛買量販提供
一之軒堅果可可輕蛋糕(6吋)299元。圖／愛買量販提供
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8吋抹茶櫻桃鮮奶油蛋糕(約950克)438元(個)。圖／家樂福提供
8吋抹茶櫻桃鮮奶油蛋糕(約950克)438元(個)。圖／家樂福提供
8吋檸檬乳酪慕斯蛋糕(約1000克/438元/個)。圖／家樂福提供
8吋檸檬乳酪慕斯蛋糕(約1000克/438元/個)。圖／家樂福提供
We Sweet聯手法國頂級鮮奶油乳酪品牌kiri，打造三款母親節蛋糕。圖／全聯福利中心提供
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8吋優格莓果慕斯蛋糕(約1100克)438元(個)。圖／家樂福提供
8吋優格莓果慕斯蛋糕(約1100克)438元(個)。圖／家樂福提供
麗緻坊聯名「琥珀起士蛋糕」6吋(約470g)268元。圖／全聯福利中心提供
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