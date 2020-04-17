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清爽、清新男孩氣 LV夏日男裝有乾淨的氣質

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
男裝藝術總監Virgil Abloh受到當代藝術的啟發，在夏日系列運用經典Monogram結合明亮色彩。圖／LV提供
男裝藝術總監Virgil Abloh受到當代藝術的啟發，在夏日系列運用經典Monogram結合明亮色彩。圖／LV提供

天氣邁入夏日的舒爽晴朗，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表2020夏日男裝系列，以monogram的圖樣為基礎，放大圖案、新鮮色彩，作為輕盈男裝的視覺焦點，適合氣質乾淨或熱愛運動的型男穿搭。

男裝藝術總監Virgil Abloh受到當代藝術的啟發，在夏日系列結合了明亮的色彩、迷彩圖紋，改造經典monogram花朵，用繽紛色系呼應夏日陽光風格，將他所擅長的大眾文化結合品牌經典的特質，發揮得淋漓盡致，這也是2019早秋首度發表的Staples（釘書針）系列的延伸，取其彎曲的金屬釘可組合兩個元素的用途來命名，也意指Staples系列就像衣櫃中必備的百搭服裝、配飾，可以任意和另一單品組合。

夏季的彩虹印花與圖樣，也呼應了二十世紀初期盛行的當代藝術風格，圓圈、方塊、長方形和線條所結合的幾何趣味，重新詮釋路易威登經典Monogram花朵，多色彩、大尺寸的表現顯得童趣，轉變為嵌花技術的裝飾、夏威夷襯衫上的彩色印花、羊毛針織圖樣等，讓Monogram花朵有更豐富樣貌，配件部分則是以Taïgarama系列旅行袋為主。

路易威登夏日男裝系列搭襯Taïgarama系列旅行袋。圖／LV提供
路易威登夏日男裝系列搭襯Taïgarama系列旅行袋。圖／LV提供
2020夏季路易威登男裝在清新視覺中，有運動風的輕快。圖／LV提供
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路易威登夏日男裝系列搭襯Taïgarama系列旅行袋。圖／LV提供
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藍、白色系的基調，讓2020夏季路易威登男裝顯得清新舒爽。圖／LV提供
藍、白色系的基調，讓2020夏季路易威登男裝顯得清新舒爽。圖／LV提供
路易威登推出夏日男裝系列。圖／LV提供
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經典Monogram的重新詮釋是2020夏季男裝的主題。圖／LV提供
經典Monogram的重新詮釋是2020夏季男裝的主題。圖／LV提供
Staples系列的小細節，就是品牌皮標會藏在衣服的某處。圖／LV提供
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