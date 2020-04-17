清爽、清新男孩氣 LV夏日男裝有乾淨的氣質

天氣邁入夏日的舒爽晴朗，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表2020夏日男裝系列，以monogram的圖樣為基礎，放大圖案、新鮮色彩，作為輕盈男裝的視覺焦點，適合氣質乾淨或熱愛運動的型男穿搭。

男裝藝術總監Virgil Abloh受到當代藝術的啟發，在夏日系列結合了明亮的色彩、迷彩圖紋，改造經典monogram花朵，用繽紛色系呼應夏日陽光風格，將他所擅長的大眾文化結合品牌經典的特質，發揮得淋漓盡致，這也是2019早秋首度發表的Staples（釘書針）系列的延伸，取其彎曲的金屬釘可組合兩個元素的用途來命名，也意指Staples系列就像衣櫃中必備的百搭服裝、配飾，可以任意和另一單品組合。