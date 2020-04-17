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疫情再現0確診！宜蘭傳藝老爺行旅住房買一送一
台灣防疫一周三日「0確診」，為台灣加油，宜蘭傳藝老爺行旅推出限時優惠，凡旅人身份證字號有「0」，即享「好日來𨑨迌」一泊一食住房專案+0元多一間，等同客房買一送一，來電訂房即享此優惠。
宜蘭傳藝老爺行旅表示，國內今(4/17)日也無新增確診病例，感謝第一線的防疫、醫護人員，特別推出身份證字號有「0」之旅人，住房買一送一限時優惠，以假日家庭出遊來看，選擇一間家庭客房，立即贈送同等房型，享第二間家庭客房，直接現省專案價8690元！旅人除了+0元多一間房，也可更換為一間房續住一晚，限時優惠只限電話訂房，來電訂房回傳身份證明即可。
住房買一送一，住宿期間贈送傳藝園區門票，無限次進出暢遊宜蘭傳藝中心，欣賞戲曲表演、工藝體驗等，每房再贈傳藝園區習藝券，可至園區內體驗DIY。專案內容包含「透早食堂」道地美食早餐，還可享「手路菜中餐廳」晚餐桌菜九折優惠。
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