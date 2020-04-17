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奇花火山水簾豹 卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶腕表展 風格啟程

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
本次卡地亞展出的頂級珠寶暨腕表展，合計超過400件作品，總值破50億。記者蘇健忠 / 攝影。
本次卡地亞展出的頂級珠寶暨腕表展，合計超過400件作品，總值破50億。記者蘇健忠 / 攝影。

大自然中的奇蹟美景俯拾即是，他們或許以抽象的意念呈現，或壯闊或幽微，展現造物主超乎想像的創造力。卡地亞2020 Magnitude頂級珠寶腕表展刻正於品牌專賣店上舉辦。合計帶來超過400件的頂級珠寶與古董珍藏系列作品，總值超過50億元，並包含七組未曾來台亮相過的Magnitude頂級珠寶套組作品，以貴重寶石與彩寶裝飾，鮮明濃郁的對比顏色，從具象延展至抽象，為風格啟程。

Magnitude系列最早於去年六月首度在倫敦發表，今年首度來台展出。1920年代問世的Tutti Fruitti水果錦囊風格，今年則有Narbada套組，集合手環、耳環與戒指，三件一套。由於主石為一顆23.40克拉方形雕花阿富汗祖母綠、與一顆重13.75克拉瓜形切割緬甸藍寶石圓珠，極費雕工，雕刻工時長達594小時，並宛如一朵沙漠中的曠世奇花，結構立體鮮明、存在感強。

另一套首度登台的Manua套組則包含了手環與戒指，並以火山熔岩為靈感。由橙色過渡到鮮紅色的雙色拓帕石，捕捉到火山熔岩流動時的鮮明熱情，同時寶石未經人工處理，並可欣賞到其中的金紅石內含物，同時包含矩形、梯形、圓形、三角形...等各種形體的寶石，更Mauna為手環增添了鮮明的幾何裝飾風味。

同樣帶有鮮明幾何意念的另有一件Faranda珊瑚戒指，以18.95克拉珊瑚圓珠為主石的碩大戒指，側邊交疊鑲嵌了凸圓形和塔糖形（Sugarloaf）的祖母綠、綠松石與珊瑚，同時在線條與顏色上呈現強烈且曼妙的對比。而卡地亞的經典靈感：美洲豹自然也降臨了Magnitude的世界。L'AVENTUREUSE美洲豹藍寶石項鍊，以「冒險」之名，呈現了一方水簾流淌而下的清涼意念。由藍寶石圓珠傳成的生動水幕，背後其實更有支架以固定流動、伏貼身體曲線的有機形體。同時一只鑽石小豹微微撇著頭、豹首似自水幕中探頭而出，眼神靈動且散發對世界的無窮好奇，唯妙唯肖。

而本次《MAGNITUDE》頂級珠寶暨腕表已於即日起至4月22日，於台北101購物中心卡地亞專賣店展開，此後預計從4月23日至5月17日，陸續於微風廣場、高雄漢神百貨，最後再重回101購物中心，巡迴展出。

首次登台的Faranda珊瑚戒指與耳環，透過寶石切割與成色堆疊出曼妙的鮮明對比。記者蘇健忠 / 攝影。
首次登台的Faranda珊瑚戒指與耳環，透過寶石切割與成色堆疊出曼妙的鮮明對比。記者蘇健忠 / 攝影。
Cartier，L'AVENTUREUSE美洲豹藍寶石項鍊，主石為36.18克拉梨形錫蘭藍寶石，另鑲嵌一顆重5.53克拉天然珍珠，藍寶石圓珠、祖母綠、縞瑪瑙，鑽石。6,100萬元。圖 / CARTIER提供。
Cartier，L'AVENTUREUSE美洲豹藍寶石項鍊，主石為36.18克拉梨形錫蘭藍寶石，另鑲嵌一顆重5.53克拉天然珍珠，藍寶石圓珠、祖母綠、縞瑪瑙，鑽石。6,100萬元。圖 / CARTIER提供。
Cartier，MAUNA雙色帝王托帕石手環，白K金，主石為6.39克拉長方形雙色帝王托帕石，鑲嵌藍寶石、髮晶、圓形明亮式切割鑽石，1,460萬。圖 / CARTIER提供。
Cartier，MAUNA雙色帝王托帕石手環，白K金，主石為6.39克拉長方形雙色帝王托帕石，鑲嵌藍寶石、髮晶、圓形明亮式切割鑽石，1,460萬。圖 / CARTIER提供。
以冒險為主題的美洲豹項鍊與高級珠寶腕表，藍寶石珠擬現出的蔚藍水幕，令美洲豹的探頭更顯靈動。記者蘇健忠 / 攝影。
以冒險為主題的美洲豹項鍊與高級珠寶腕表，藍寶石珠擬現出的蔚藍水幕，令美洲豹的探頭更顯靈動。記者蘇健忠 / 攝影。
Cartier，Yellow Cobalt黃鑽戒指，鑲嵌有一顆3.03克拉艷彩黃色祖母綠式切割鑽石、一顆重3.02克拉祖母綠式切割鑽石，3,280萬元。圖 / CARTIER提供。
Cartier，Yellow Cobalt黃鑽戒指，鑲嵌有一顆3.03克拉艷彩黃色祖母綠式切割鑽石、一顆重3.02克拉祖母綠式切割鑽石，3,280萬元。圖 / CARTIER提供。
Cartier，MAUNA雙色帝王托帕石戒指，主石為8.08克拉長方形雙色帝王托帕石，並鑲嵌藍寶石、圓形明亮式切割鑽石，1,250萬元。圖 / CARTIER提供。
Cartier，MAUNA雙色帝王托帕石戒指，主石為8.08克拉長方形雙色帝王托帕石，並鑲嵌藍寶石、圓形明亮式切割鑽石，1,250萬元。圖 / CARTIER提供。
Cartier，L'AVENTUREUSE美洲豹藍寶石頂級珠寶腕表，展現出美洲豹首在蔚藍水簾中的生動意象，2,670萬元。圖 / CARTIER提供。
Cartier，L'AVENTUREUSE美洲豹藍寶石頂級珠寶腕表，展現出美洲豹首在蔚藍水簾中的生動意象，2,670萬元。圖 / CARTIER提供。
Cartier，Faranda珊瑚耳環，鉑金、黃K金，鑲嵌兩顆共重22.58克拉的珊瑚圓珠，祖母綠、松石、珊瑚與圓形明亮式切割鑽石，535萬元。圖 / CARTIER提供。
Cartier，Faranda珊瑚耳環，鉑金、黃K金，鑲嵌兩顆共重22.58克拉的珊瑚圓珠，祖母綠、松石、珊瑚與圓形明亮式切割鑽石，535萬元。圖 / CARTIER提供。
Cartier，Tutti Frutti系列Narbada手環，鉑金，鑲嵌有一顆23.40克拉方形雕花阿富汗祖母綠、一顆重13.75克拉瓜形切割緬甸藍寶石圓珠，祖母綠、紅寶石、藍寶石與圓形明亮式切割鑽石，2,670萬。圖 / CARTIER提供。
Cartier，Tutti Frutti系列Narbada手環，鉑金，鑲嵌有一顆23.40克拉方形雕花阿富汗祖母綠、一顆重13.75克拉瓜形切割緬甸藍寶石圓珠，祖母綠、紅寶石、藍寶石與圓形明亮式切割鑽石，2,670萬。圖 / CARTIER提供。

珠寶 珊瑚 腕表

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