奇花火山水簾豹 卡地亞MAGNITUDE頂級珠寶腕表展 風格啟程

大自然中的奇蹟美景俯拾即是，他們或許以抽象的意念呈現，或壯闊或幽微，展現造物主超乎想像的創造力。卡地亞2020 Magnitude頂級珠寶暨腕表展刻正於品牌專賣店上舉辦。合計帶來超過400件的頂級珠寶與古董珍藏系列作品，總值超過50億元，並包含七組未曾來台亮相過的Magnitude頂級珠寶套組作品，以貴重寶石與彩寶裝飾，鮮明濃郁的對比顏色，從具象延展至抽象，為風格啟程。

Magnitude系列最早於去年六月首度在倫敦發表，今年首度來台展出。1920年代問世的Tutti Fruitti水果錦囊風格，今年則有Narbada套組，集合手環、耳環與戒指，三件一套。由於主石為一顆23.40克拉方形雕花阿富汗祖母綠、與一顆重13.75克拉瓜形切割緬甸藍寶石圓珠，極費雕工，雕刻工時長達594小時，並宛如一朵沙漠中的曠世奇花，結構立體鮮明、存在感強。

另一套首度登台的Manua套組則包含了手環與戒指，並以火山熔岩為靈感。由橙色過渡到鮮紅色的雙色拓帕石，捕捉到火山熔岩流動時的鮮明熱情，同時寶石未經人工處理，並可欣賞到其中的金紅石內含物，同時包含矩形、梯形、圓形、三角形...等各種形體的寶石，更Mauna為手環增添了鮮明的幾何裝飾風味。

同樣帶有鮮明幾何意念的另有一件Faranda珊瑚戒指，以18.95克拉珊瑚圓珠為主石的碩大戒指，側邊交疊鑲嵌了凸圓形和塔糖形（Sugarloaf）的祖母綠、綠松石與珊瑚，同時在線條與顏色上呈現強烈且曼妙的對比。而卡地亞的經典靈感：美洲豹自然也降臨了Magnitude的世界。L'AVENTUREUSE美洲豹藍寶石項鍊，以「冒險」之名，呈現了一方水簾流淌而下的清涼意念。由藍寶石圓珠傳成的生動水幕，背後其實更有支架以固定流動、伏貼身體曲線的有機形體。同時一只鑽石小豹微微撇著頭、豹首似自水幕中探頭而出，眼神靈動且散發對世界的無窮好奇，唯妙唯肖。