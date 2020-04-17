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台南的時尚人逛起來 複合精品店CHENCHUN快閃
複合式精品店CHENCHUN於新光三越台南新天地本館開設快閃店，以春夏季的「Colorful Fun」作為主題，推出色彩繽紛的鞋履、手袋、服裝，也將Proenza Schouler旗下的PSWL系列、Martin Margiela副線MM6引進，帶來更豐富的呈現。
呼應「Colorful Fun」主題，快閃店的空間以高彩度的撞色拼接裝潢打造，提倡正能量的彩色時尚，陳列小眾新銳設計師作品，例如2019年與英國百貨Selfridges、Harrods合作的設計師Olivia Rubin，她設計的摩登裙裝以亮色印花為主，本季的彩虹絲綢渲染也有粉嫩的浪漫氣息；Chinti & Parker也以義大利喀什米爾羊絨材質，創作色彩繽紛、剪裁簡約的女裝，網紅Alexa Chung和Olivia Palermo都曾詮釋。
Yuzefi包款創辦人Naza Yuzefi來自伊朗，是近年的矚目手袋設計師，流暢帶著抽象藝術的線條，是令人印象深刻之處，趨近於雕塑作品的結構；而深受泰勒絲（Taylor Swift）喜愛的高彩度Kat Maconie鞋款品牌，成立於2009年，以花朵、渦漩圖案和豐富的配色為辨識度，相當吸睛；「CHENCHUN異色世界快閃店」將自即日起營運至11月30日止。
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