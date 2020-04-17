星二代的代言戰！小S女兒許曦文＆木村拓哉長女Cocomi

亞洲正在掀起一波全新「星二代」風潮，透過接下保養、香水品牌的代言人，用全新面容與話題度吸引消費者的關注。台灣有小S的大女兒許曦文，被「寵愛之名」簽下成為亞洲區代言人，日本有木村拓哉與工藤靜香的大女兒木村心美（Cocomi），成為Dior迪奧全系列代言人，另外吳宗憲女兒吳姍儒則穩站台灣星二代最強代表之一，持續接新保養品初時肌代言。

小S的長女許曦文，自從登上時尚雜誌封面後，話題不斷，除了接下服飾品牌代言外，又被寵愛之名簽下成為亞洲代言人，對照之前都有小S的陪伴，在寵愛之名發布的官方資料中，不見「小S」的名字出現，完全只主打星二代許曦文Elly，由此可發現，想把光環與焦點都回到許曦文的身上。

在廣告中，許曦文秀出學習已久的芭蕾舞，還詮釋小女孩從想學舞、遭遇困難、家人支持到最後翩翩起舞的心境，廣告片中她展現超強舞技，還敷著寵愛之名的生物纖維面膜起舞，藉此傳達面膜服貼的特性，寵愛之名也讚賞「星味渾然天成」，難得的清新面孔，正面評價也高，但是否能轉移到後續銷售上，其他品牌也在觀察。

日本也有大牌星二代，木村拓哉暨之前二女兒木村光希出道後，大女兒木村心美Cocomi也跟著出道，第一次曝光同樣登上時尚雜誌封面，還同時宣布成為日本Dior迪奧全產品的形象大使，之前她也為迪奧的Miss Dior香水拍攝形象照片，清新的氣質與Miss Dior想傳遞的愛戀女孩形象，相當吻合。