勞力士蕭邦之後 LVMH再宣布退出巴塞爾表展移師日內瓦
繼前天四月15日勞力士（ROLEX）、百達翡麗（Patek Philippe）、香奈兒（CHANEL）與蕭邦（Chopard）的聯合聲明退出巴塞爾表展，今日四月17日瑞士鐘表產業再有震撼彈，具有寶格麗（BVLGARI）、宇舶（HUBLOT）、真力時（ZENITH）等品牌的LVMH Group也宣布，將退出巴塞爾鐘表展，並在2021年移師日內瓦。
在集團發布的聯合聲明稿中指出，有鑒於龍頭品牌如勞力士、百達翡麗、香奈兒不參加2021年1月於巴塞爾的表展，集團認為「有必要」（must）退出以確保品牌形象，並維護客戶及媒體關係，用詞強烈；LVMH鐘表部門的CEO Stephane Bianchi表示：「我們對必須離開百年巴塞爾珠寶鐘表展感到抱歉，但我們也很清楚必須立刻回應並作出其他安排。我們剛好有這樣的機會在鐘表史上這歷史性的一年參與重新發展新的內容和形態，不但同時是重要的商業挑戰，也可發揮我們品牌的影響力。」
寶格麗的CEO Jean-Christophe Babin則表示：「與整個瑞士製表產業同時出現在日內瓦這個鐘表重鎮，是極為重要的機會，並得以振興一個因內部紛爭不止而積弱不振的產業。相較之下，寶格麗在其他領域，有很迅速蓬勃的發展。我們很期待2021年四月出現在日內瓦。」
原本由於疫情影響，國際大型展會接連取消，但負責巴塞爾表展的主辦展方MCH對參加品牌的退費機制抱持強硬態度，或正是導致多個重要品牌相繼出走的重要關鍵，而今日LVMH的出走更可能成為壓死駱駝的最後一根稻草。根據英國專業鐘表媒體WatchPro私下調查，2021年四月中旬的日內瓦旅館房價近期大幅上漲，因而推測明年勞力士主辦的鐘表展會或將落於四月15日前後；而2021的日內瓦城與瑞士鐘表產業又將出現何等的質變與進化？後續值得觀察。
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