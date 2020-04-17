勞力士蕭邦之後 LVMH再宣布退出巴塞爾表展移師日內瓦

繼前天四月15日勞力士（ROLEX）、百達翡麗（Patek Philippe）、香奈兒（CHANEL）與蕭邦（Chopard）的聯合聲明退出巴塞爾表展，今日四月17日瑞士鐘表產業再有震撼彈，具有寶格麗（BVLGARI）、宇舶（HUBLOT）、真力時（ZENITH）等品牌的LVMH Group也宣布，將退出巴塞爾鐘表展，並在2021年移師日內瓦。

在集團發布的聯合聲明稿中指出，有鑒於龍頭品牌如勞力士、百達翡麗、香奈兒不參加2021年1月於巴塞爾的表展，集團認為「有必要」（must）退出以確保品牌形象，並維護客戶及媒體關係，用詞強烈；LVMH鐘表部門的CEO Stephane Bianchi表示：「我們對必須離開百年巴塞爾珠寶鐘表展感到抱歉，但我們也很清楚必須立刻回應並作出其他安排。我們剛好有這樣的機會在鐘表史上這歷史性的一年參與重新發展新的內容和形態，不但同時是重要的商業挑戰，也可發揮我們品牌的影響力。」

寶格麗的CEO Jean-Christophe Babin則表示：「與整個瑞士製表產業同時出現在日內瓦這個鐘表重鎮，是極為重要的機會，並得以振興一個因內部紛爭不止而積弱不振的產業。相較之下，寶格麗在其他領域，有很迅速蓬勃的發展。我們很期待2021年四月出現在日內瓦。」