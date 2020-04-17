Palladium再度顛覆你的印象！環保素材打造超潮再生防水鞋 9.8個寶特瓶就能做成一雙

就是要顛覆你的印象！法國軍靴品牌Palladium利用環保素材，打造出全球第一雙RCYCL系列再生防水鞋，使用可回收素材近100%，但保有街頭流行感，讓人驚艷。

因為環保永續的概念已成為各個消費市場的共識，於是Palladium繼1991年推出採用100%有機純棉材質製成的第一雙環境友善靴款後，今年再更進一步，將於4月22日世界地球日上市全新的橘標防水RCYCL系列鞋款，而這將也是全球第一雙再生防水鞋。品牌採用PET再生纖維、廢棄橡膠、生物可分解綠色塑膠等物料製成鞋款，並通過GRS全球回收標準認證、以及獲得OEKO-TEX® Standard 100紡織品無毒保證標章。

PAMPA LITE+ RCYCL WP+ 系列靴款3,580元。圖／Palladium提供

像是以經典PAMPA Boots靴型為基礎的PAMPA EVO LITE+ RCYCL WP+系列，每生產一雙鞋就可使用9.8個500ml回收寶特瓶，大底則混合廢棄橡膠再生，連鞋帶頭也改為100%生物可分解綠色塑膠。而PAMPA LITE+ RCYCL WP+ 系列也是以PAMPA Boots鞋為藍本，但鞋身RCYCLE標誌搭配極簡幾何線條，主打極輕量設計。另外，PAMPA OX LITE+ RCYCL WP+款，有別於軍靴的高筒設計，以Oxford鞋型加上側踝低筒剪裁，能修飾腿型打造高挑比例。這一次還有為男性打造專屬中筒款的PAMPA CUFF RCYCL WP+鞋，大底採用混合再生廢棄橡膠製造，更適合亞洲人身形比例，還延續了Palladium的軍事風格。

PAMPA LITE+ RCYCL WP+ 系列靴款3,580元。圖／Palladium提供

PAMPA OX LITE+ RCYCL WP+系列鞋款2,980元。圖／Palladium提供

PAMPA CUFF RCYCL WP+系列靴款3,380元。圖／Palladium提供