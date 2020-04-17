「Kakao Friends」首次現身7-11！台灣限定販售款杯墊、飲料提袋超可愛

韓國超高人氣的「Kakao Friends」，在台灣也擁有大批鐵粉，4月22日起「Kakao Friends」將首度現身7－ELEVEN，推出珪藻土杯墊、飲料提袋系列等台灣限定販售的商品，全台限定3,000間門市開賣，Ryan粉可千萬不要錯過！

「Kakao Friends」家族除了主角Ryan大受歡迎之外，其他人物也各有特色，像是調皮愛作怪的桃子Apeach、生氣就會爆走的鴨子Tube等，7－ELEVEN針對每個角色的個性打造3款可愛的飲料提袋，內層防水設計更適合手搖飲不離手的夏天，每款售價179元；另外還推出4款野餐風格的珪藻土杯墊，繽紛可愛的設計光是擺在桌上讓人心情大好，售價皆為139元。

除了「Kakao Friends」之外，7－ELEVEN於4月22日上午11點起搶先推出《航海王》熱血野餐季系列商品預購，「航海王系列抗UV秒開戶外帳篷」一拋即開，秒開秒收，防紫外線、防潑水且透氣通風，售價1,188元；「航海王系列防水野餐墊」以可愛的喬巴為主角，內附束口袋，好收納易攜帶，到沙灘或草地野餐都適合，售價599元；「航海王系列北歐工業風304不鏽鋼咖啡杯」採用雙層保溫、並附上透明杯蓋，運用雷雕分別刻上魯夫與喬巴圖案，簡約又實用，售價皆為499元。