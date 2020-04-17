三星「舊手機回收」公益活動開跑！送環保餐具還能抽手機

家裡有耍廢已久又派不上用場的舊智慧手機嗎？台灣三星於4月22日世界地球日至6月5日世界環境日期間舉辦「全星為地球」舊手機回收活動，關懷環境同時也關愛弱勢，於全台指定14間客戶服務中心參與活動除了可以獲得限量特製環保餐具之外，還有機會抽Samsung Galaxy Note10 Lite、A51、A71手機。

台灣三星舉辦「全星為地球」舊手機回收活動，目標將生命周期結束的產品回收再利用，回收後的舊智慧手機將交付專業廠商進行廢棄裝置處理，保護環境並更有效的運用資源。此外，台灣三星支持忠義基金會已超過10年，除了每年捐贈物資與捐款，也透過義賣活動及產品贊助提供幫助，本次活動再度攜手忠義基金會，以特製環保餐具回饋參與活動者，兼具環保與公益精神。

4月22日至6月5日活動期間，只要至指定的三星客戶服務中心，將舊智慧手機交給客戶服務中心人員，在確認符合資格並同意活動辦法後，即可獲得環保餐具一份及Samsung Galaxy手機限量抽獎券一張，回收的智慧手機不限廠牌、但每人限3支。