不受新冠肺炎影響 高爾夫球周邊新品依舊熱銷 PUMA趁勢搶進市場

雖然新冠肺炎的影響，讓許多運動賽事都停擺，包括了高爾夫巡迴賽也暫停舉行。但台灣相對的疫情控制得當，加上高爾夫球又是戶外運動，所以相關的產品依舊熱銷，看準這點PUMA 也正式在台推出相關系列。而TaylorMade也同樣的呈現春夏系列新品，主打涼感與時髦兼具的設計。

在歐美市場深受好評的 PUMA Golf「Game That Travels」系列服飾，在這季首度正式引進台灣，以壯遊高球經典賽事球場為設計主題，並邀請球星瑞奇法勒（Rickie Fowler）演繹，來向巡賽單站賽事與經典球場致敬。因此在這系列能見到利用夏威夷熱帶島嶼風情象徵的鳳梨與棕櫚樹圖騰的短袖襯衫，採用四面全彈性的吸濕排汗科技面料製成。而位於佛羅里達的「第五大賽」球員錦標賽，PUMA就受到當地豐富的沼澤自然生態啟發，將鱷魚印花置於綠沼澤配色的Polo衫，帶領球友們一探佛羅里達深不可測果嶺秘境。

高爾夫球星Rickie Fowler演繹PUMA Golf Game That Travels系列服飾。圖／PUMA提供

而高爾夫球產品大廠TaylorMade進軍台灣市場已經兩年，今年加入TAILORED COOL概念，利用可反射太陽熱能的特殊隔熱印花面料製成新系列服飾。品牌還以「具未來感的奢華」為主要色彩及樣式設計，提供寶石藍、粉嫩橘、海水藍等繽紛色彩，同時採用稜角線條搭配凸顯俐落的剪裁。服飾側邊幾乎沒有皺褶，讓肩膀順暢的轉動，減少肩膀周圍在運動時的負擔與壓力，提供消費者更易於活動、更貼合身型、更輕量舒適的穿著體驗。

TaylorMade春夏系列Polo衫4,280元。圖／TaylorMade提供