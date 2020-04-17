Panasonic智能烤箱、大電視、整髮器 春季新品矚目登場
疫情帶動宅經濟潮流，讓各類能為居家生活環境帶來健康、安全、舒適、便利的生活家電都更受到重視。日系家電品牌Panasonic舉辦的「2020春季新商品體驗會」，推出日本超人氣智能烤箱、高畫質大電視，以及最新多功能整髮器，更宣告不只可透過手機App遠端控制Panasonic智慧家電全系列，今年起更整合中華電信以及Google的聲控系統，動動口指揮智慧音箱就能輕鬆操控。
隨著待在家的時間變長，大家在家料理的機會也變多。今年Panasonic最受矚目新品就是全新日本超人氣智能烤箱，顛覆傳統烘烤技術，運用遠近紅外線的雙重加熱科技，近紅外線讓溫度直達裏層，內餡均勻熟透，遠紅外線則可快速有效加熱表層，讓烤色及酥脆度烤得恰恰好，內建7道自動料理行程與獨特「冷凍加熱」模式，像是餡餅、吐司、可頌或披薩等中西料理，就算直接從冷凍庫拿出來，不用預熱，在家也能吃到剛出爐的美味。
宅在家時，像是看影片、玩遊戲等居家娛樂特別夯，也讓大尺寸電視大受歡迎。Panasonic HX750系列電視以日本技術、台灣原廠製造，搭載進階6原色與好萊塢HCX影像晶片，能忠實重現電影創作者心中理想的細緻畫質與豐富色彩；並搭載極富臨場感的Dolby Atmos杜比環繞音效，帶來身歷其境的臨場震撼。此外，新推出的影音遙控器可同時遙控電視與第四台數位機上盒；My Home Screen 5.0介面更人性化，方便更快進入常用的App介面。
而近年Panasonic Beauty美容家電系列每次在台灣推出新品都掀起討論熱潮，尤其奈米水離子商品更是特別受到歡迎。今年Panasonic首次推出搭載奈米水離子的整髮器EH-KN8C，擁有國際電壓規格，可抑制毛躁、增加秀髮光澤，內附3款整髮配件，包括寬幅順髮梳、豐盈捲髮梳，還有模擬沙龍造型師吹髮手法的沙龍造型梳，輕鬆在家達成專業級的整髮造型與保養。
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