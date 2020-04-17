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母親節蛋糕三冠王 香格里拉台南遠東主廚許煜新再爭光

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
香格里拉台南遠東飯店在母親節蛋糕比賽中獲得三冠王。 圖／業者提供
香格里拉台南遠東飯店在母親節蛋糕比賽中獲得三冠王。 圖／業者提供

向來以創新、精緻西點獲獎國內外競賽肯定的香格里拉台南遠東飯店，再傳捷報！以「唯美」、「香草天空」、「點茶」三款絕美風味、細膩外型、以及合理價格，於今年全台飯店母親節蛋糕比賽中，分別獲得傳統類、起士類、派塔類三項類組第一名，是參賽者中唯一囊括奪得「三冠王」的飯店！。

香格里拉台南遠東指出，此次得獎三款第一名作品，分別為傳統類「唯美」選用全球第四種巧克力-紅寶石巧克力慕斯為基底，將馥郁酸香的覆盆子檸檬蛋糕，以泰莓、紅醋栗及日本柚子分層內餡，搭配榛果巴芮薄片與酥脆黃金巧克力爆米香為底層，最後在淋上紅寶石巧克力完美鏡面外觀，最後再將優雅的花朵綴飾表面，從酸蛻變到甜韻多層次的味蕾轉折，引人入勝！

起士類「香草天空」以北海道香草起士蛋糕，典雅的外觀綴飾華麗金箔，有著繁複工序層次內餡，包含香草風味馬斯卡邦香緹及甘納許，特別在底層選用法國鹽之花製成脆餅，濃郁的口感在鹹甜交織味蕾間散發淡淡的香草香氣。

而派塔類「點茶」則採用濃厚茶香的日本著名西尾抹茶與焙茶為基底，內含六層自鬆軟蛋糕體、綿密甘納許、滑順幕斯至香緹內餡，層次間輔以加入獨特香氣與中和口感的蜂蜜杏桃果醬，搭配鹽之花調味的為脆塔底層，最後綴飾色彩繽紛的莓果花朵，與嫩綠色鏡面，春意盎然，婉轉回甘，有在家媽媽泡茶的味道。

參賽靈魂人物許煜新主廚，向來以獨到的見解、創新風格，屢屢在西點領域製造話題，在2019年率先引用全世界第四種全新巧克力「紅寶石巧克力」發表新品造成轟動，同年底也為此款巧克力台灣區競賽擔任評審！除此之外，許主廚更致力於邀請國際頂尖甜點師來台客座，包括法國最高殊榮MOF巧克力工藝大師Frederic Hawecker、日本甜點戰神和泉光一、澳洲龐克甜點女王Anna Polyviou、以及世界甜點冠軍暨法國國寶級大師Pascal Molines等人，從中技術交流不斷增進實力，更將他的經驗致力傳承，帶領飯店西點團隊獲得不少獎項！

香格里拉台南遠東飯店母親節蛋糕三冠王的同時，目前推出85折優惠價，傳統類「唯美」六吋1,080元、起士類「香草天空」七吋980元、派塔類「點茶」七吋1,080元，訂購專線(06)702-8888轉分機6930品香坊。

巧克力 甜點

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