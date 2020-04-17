攜手精油品牌 台南晶英住房贈茶樹純露

在觀光產業一片低迷之下，台南晶英酒店即日起攜手法國精油品牌「Sobefyne聖碧富」，每房入住即贈純天然「澳洲茶樹純露」一瓶，輕巧隨身瓶搭配噴霧式效果，讓房客隨時隨地都能維持手部清潔，全家出遊好放心！

台南晶英表示，近來因應疫情情勢緊張，讓酒精、乾洗手等消毒產品在市場上供不應求，而天然療癒系聖品「茶樹精油」也意外搭上這股風潮，但鮮少民眾知道在茶樹提煉過程的油水分離後，還有珍貴的附屬品「茶樹純露」產生，台南晶英酒店偕同法國香氛品牌「聖碧富」站上防疫陣線，即日起提供每組入住的房客「澳洲茶樹純露」一瓶使用。其成分為天然茶樹花水，且產品通過SGS及歐盟安全規範，可以讓這段期間頻繁使用酒精消毒導致乾燥的雙手得到舒緩。

法國「Sobefyne聖碧富」30年來致力於尋找各種天然植物提煉精油及香氛，針對身、心、靈三個層面去研發對人體有益的相關產品，而本次與台南晶英的合作也期望能為防疫盡份誠摯地心力。

除了每房贈送「澳洲茶樹純露」一瓶，台南晶英酒店推出的「愛的報報」住房專案也持續熱賣，即日起至5月31日，兩人入住12坪海東客房不含早餐，驚喜破盤價只要3,400元起，再送超實用不織布提袋或精美筆記本二選一。近來國際油價週週下跌，國內旅遊選擇自駕便宜又安心，就善用休假避開旅行尖峰時段，來趟府城輕旅行！