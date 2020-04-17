幫你保持社交距離！Yahoo奇摩「AR濾鏡」用手機鏡頭就能偵測

防疫期間除了勤洗手、戴口罩，保持社交距離也是大眾要隨時放在心上的事，建議在室內應與他人保持1.5公尺、室外保持1公尺的距離。Yahoo奇摩搶當防疫神隊友，特別推出「Yahoo愛你遠一點」AR濾鏡，用手機鏡頭就能偵測與他人的社交距離是否安全，除了提醒自己之外，還能透過拍照或錄影分享至社群，向親朋好友宣導社交距離的重要性。

「Yahoo愛你遠一點」AR濾鏡，目前搶先在Yahoo奇摩新聞官方Instagram帳號（taiwanyahoonews）上線，用戶只要啟動手機相機鏡頭，就能自動偵測並顯示社交距離圈，當偵測到不同距離的人像時，會呈現相對應的三種視覺特效，分別為距離大於1.5公尺的藍色「安全模式」、介於1～1.5公尺的橘色「警示模式」、小於0.5公尺的紅色「危險模式」。

新冠肺炎疫情衝擊經濟，實體店家積極開拓網路新商機，帶動Yahoo奇摩超級商城開店詢問度增加2倍，平台也響應政府紓困振興計畫，推出「網路名店速成優惠專案」，透過一站式網路開店解決方案，力挺店家數位轉型；同時成立「台北店家到你家」專區，集結台北50家嚴選名店祭出優惠5折起、跨店消費最高現折1,000元等好康活動，讓消費者滿足網購需求，也為店家助攻業績。

Yahoo奇摩購物中心也與15大MIT品牌攜手聯合抗疫，成立全新的「MIT台灣好物」頻道，並持續招募更多由台灣產製或具有MIT微笑標章的品牌進駐，力挺台灣商家。