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圖坦卡門特展閉幕 聯合數位文創推出線上逛展影音免費看

聯合新聞網 / 聯合數位文創
謝哲青老師一分鐘逛展精華影音，將連續六個禮拜周五於udn x 瘋活動粉絲專頁提供免費觀看。圖／聯合數位文創提供
謝哲青老師一分鐘逛展精華影音，將連續六個禮拜周五於udn x 瘋活動粉絲專頁提供免費觀看。圖／聯合數位文創提供

今年初在台掀起一波古埃及風潮的「圖坦卡門－法老的黃金寶藏特展」已於四月五日閉展，後期雖有疫情影響，主辦單位聯合數位文創積極配合政府政策，加強展覽現場消毒，遵守場內人流控管等防疫措施，因此展覽仍受到大眾支持，劃下完美句點。

為感謝廣大支持者，主辦單位自四月中起，在臉書「 udn x 瘋活動」粉絲專頁，每週五中午推出一支「謝哲青老師一分鐘逛展」系列影音，一分多鐘的線上影音，一覽重點展件及背後寓意深長的小故事，也讓防疫在家的民眾也能藉由展覽精華，回味特展內容。

董事長李彥甫表示：聯合數位文創秉持著「把世界帶進台灣、讓台灣走向國際」的願景，致力帶給大眾高品質、富教育性、多元化的展覽，雖然疫情影響，藝文產業受到很大的衝擊，仍堅持做到「加強防疫、不要恐慌、正常生活、準備未來」四大準則，並在疫情帶動之下，思考多元轉型，並積極佈局未來。

更多藝文資訊，請上臉書搜尋「 udn x 瘋活動」，將由瘋編帶領大家進入多采多姿的藝想世界。

疫情 文創 埃及

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