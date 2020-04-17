「萬豪」史上最優惠！入住5千送5千 再「住滿27小時」

台北萬豪酒店推出史上最優惠方案，入住5,000送5,000，住進擁抱101美景的高樓層天際景觀客房，再送價值5,000元的餐飲/ SPA抵用券，同時可享提前入住、延遲退房「住滿27小時」。

台北萬豪酒店推出期間限定的「Sky 5000」住房專案，即日起至5月31日(須4月30日前完成預訂)，即能以5,000元(不含稅及服務費)等同原價之38折，入住擁抱百萬景觀及101美景的高樓層Sky Tower天際景觀客房，並贈送價值5,000元之餐飲/ SPA抵用券，再享中午12點提前入住、下午3點延遲退房「住滿27小時」。

「Sky 5000」住房專案贈送之價值5,000元抵用券，效期至2020年6月30日，適用於台北萬豪酒店六間餐廳Lobby Lounge、Garden Kitchen、Mark's Shabu、宴客樓中餐廳、Mark's Teppanyaki午間、INGE'S Bar & Grill及SKY19 SPA，SPA單次療程限使用一張。但住房、宴會廳、中城廣場、三節禮品品項、Mark's Teppanyaki晚間不適用。

折抵券每張面額1,000元，消費每滿2,000元(未含服務費及稅之價格)可使用一張抵用券。餐廳單筆消費最高使用三張抵用券、SPA單次療程限使用一張抵用券。另外抵用券當中之1,000元可直接兌換為入住期間的早餐兩客。