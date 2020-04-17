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凱莉珍娜Kylie Jenner也曬新鞋！預告DIOR與Jordan Brand第二波聯名將推出？

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
凱莉珍娜Kylie Jenner待在家中，還曬出DIOR與Jordan Brand合作，所推出的Air Jordan 1籃球鞋。圖／摘自Kylie Jenner IG
凱莉珍娜Kylie Jenner待在家中，還曬出DIOR與Jordan Brand合作，所推出的Air Jordan 1籃球鞋。圖／摘自Kylie Jenner IG

新冠肺炎疫情重創美國，因此讓多數人都只能待在家工作或休息，而金卡達珊家族的凱莉珍娜Kylie Jenner愛心也不落人後，還捐出了100萬美元來抗疫。還在她的instagram帳號中，貼出居家照片，並寫著「我送我的愛與希望，並希望這一切趕快結束」，但潮流迷可能更關心的是凱莉珍娜腳上那雙神鞋。

凱莉珍娜Kylie Jenner待在家中，還曬出DIOR與Jordan Brand合作，所推出的Air Jordan 1籃球鞋。圖／摘自Kylie Jenner IG
凱莉珍娜Kylie Jenner待在家中，還曬出DIOR與Jordan Brand合作，所推出的Air Jordan 1籃球鞋。圖／摘自Kylie Jenner IG

這一雙鞋就是由DIOR男裝創意總監Kim Jones找來Jordan Brand合作，所推出的Air Jordan 1籃球鞋，淡藍色的外型並把Nike Logo覆以DIOR經典圖騰而備受潮流迷與時尚迷的喜愛。因此一推出之後就被秒殺，現在拍賣市場，這雙鞋的炒價還來到約75萬元之譜，讓人咋舌。不過，以凱莉珍娜的身價而言，能擁有這雙鞋並不太意外，只是讓網友覺得「有錢人的居家隔離，跟我們真的很不一樣」。

DIOR男裝將與Jordan Brand合作推出第二波聯名系列。圖／摘自_thibo instagram
DIOR男裝將與Jordan Brand合作推出第二波聯名系列。圖／摘自_thibo instagram

但如果你也對這雙鞋或是雙品牌的合作有興趣，那就不能錯過可能會推出的第二波聯名系列。根據潮流網紅_thibo的instagram帳號所曝光的貼文來看，這系列維持了街頭潮流與籃球服裝的元素，還加入了DIOR的時尚休閒感，其中的白色針織衫更是有明顯的「AIR DIOR」字樣，無論是什麼場合穿搭都適合。不僅如此，寶藍色的運動夾克與長褲，還頗有90年代籃球員所穿的服裝輪廓。另外，還會有漁夫帽、證件套等配件，不過何時正式銷售，目前官方都還沒證實。

DIOR男裝將與Jordan Brand合作推出第二波聯名系列。圖／摘自_thibo instagram
DIOR男裝將與Jordan Brand合作推出第二波聯名系列。圖／摘自_thibo instagram

DIOR男裝將與Jordan Brand合作推出第二波聯名系列。圖／摘自_thibo instagram
DIOR男裝將與Jordan Brand合作推出第二波聯名系列。圖／摘自_thibo instagram

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