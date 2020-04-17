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搶水族200億美元商機 水試所｢蝴蝶藍｣觀賞蝦問世

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
換上鈷藍色（左）與靛藍色（右）新裝的「蝴蝶藍」系列油彩蠟膜蝦。圖／水試所提供
換上鈷藍色（左）與靛藍色（右）新裝的「蝴蝶藍」系列油彩蠟膜蝦。圖／水試所提供

台灣的觀賞魚蝦養殖技術獨步全球，農委會水試所建立觀賞蝦量產及品系雜交技術，成功培育出具靛藍色及鈷藍斑塊的油彩蠟膜蝦（Hymenocera picta），加上原有的紫色及棕色斑塊品系，讓水族愛好者有更多的選擇，成為我國的海水觀賞蝦市場生力軍。

水試所表示，觀賞水族目前是僅次於犬貓的第三大寵物市場，根據聯合國糧農組織統計，全球觀賞水族產值約150至200億美金，擁有龐大的商機。

台灣觀賞蝦每年創造的產值超過新台幣2億元以上，實力不容小覷。近年來水族市場朝向精緻化、生態化與小型化發展，精緻可愛的海水觀賞蝦體色艷麗、外型特殊討喜，加上通常具有清除有機碎屑、藻類、寄生蟲等特殊的生態功能，逐漸成為小型水族缸的主角，需求量與日俱增。

水試所表示，觀賞蝦中的油彩蠟膜蝦食性特殊，以海星為食，在自然界是海星的剋星，其體表猶如上過蠟般的光亮，全身米白鑲嵌著斑塊，螯肢膨大扁平，靜止時像一朵盛開的花朵，揮動大螯時則像擂台上矯健的拳擊手，模樣逗趣、動靜皆美，堪稱是最具療癒效果的神奇寶貝，但也因此遭到過度採捕，導致天然族群數量日漸減少，影響生態平衡。

油彩蠟膜蝦體表的斑塊顏色差異頗大，分布在太平洋中部及東部的群體之斑塊為紫色具黃色邊緣，而分布在印度洋及西太平洋者則是棕色鑲嵌藍色邊緣。水試所建立量產及品系雜交技術，經過多方嘗試，成功育成具靛藍色斑塊品系，並進一步選育出鈷藍斑塊的油彩蠟膜蝦，由於其顏色鮮豔亮麗，彷如綻放於海中的美麗蘭花，研究人員遂以｢蝴蝶藍｣命之。

色彩繽紛的油彩蠟膜蝦是水族缸中最吸睛的焦點。圖／水試所提供
色彩繽紛的油彩蠟膜蝦是水族缸中最吸睛的焦點。圖／水試所提供

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