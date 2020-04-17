不只賣百萬遊艇！7-11預購再推夢幻「哈雷重機」　美國隊長騎乘款不到40萬

哈雷重機可說是許多男性的熱血夢想之一，7－ELEVEN預購跳脫商品框架再出新招，繼推出百萬遊艇之後，宣布於4月20日起與Harley－Davidson攜手推出哈雷機車預購，以漫威英雄美國隊長在大螢幕上騎乘的「Harley－Davidson Street 750」車款為主打，獨享專案價399,000元，只要到門市登錄預約鑑賞資料，除了可享專案價之外，還可用OPEN POINT點數折抵車款，成交後還能獲得市價21,800元的哈雷皮衣一件，讓哈雷精神更帥氣。

7－ELEVEN除了供應民眾日常生活所需，也利用門市地利之便，持續開拓各類跨界商機，推出兩輪電動車、四輪跑車、遊艇等預購，看準近年來重型機車市場蓬勃，因此與美國最暢銷的重機品牌Harley－Davidson哈雷機車跨界合作，推出搶攻年輕人市場的特仕版，讓超級英雄重機不到40萬元就能預購，輕鬆圓哈雷夢。

本次7－ELEVEN與Harley－Davidson合作的「Harley－Davidson Street 750」車款，是哈雷車系中最輕量型，採用水冷式Revolution X™ V－Twin 引擎，標配ABS系統，車身靈活精巧，不論都市騎乘或具挑戰性的崎嶇山路皆能輕鬆操控；從裡到外徹底貫徹酷黑風格，搭配勁黑排氣管，再配上低沉粗獷、使人酥麻的音浪，魅力十足。