祥富員工曝兩年瘋狂展店 從年終欠到本月薪「快活不下去」

祥富水產驚傳無預警倒閉，昨日深夜在各大臉書社團都有不少知情人士或內部員工出面爆料，表示自今年以來，包括年終，3月份薪水及4月份月薪皆未發放，讓員工生活都快過不下去，還有內部員工爆料，公司疑似展店速度過快，在兩年內從3間店瘋狂開到11間，卻用此波新冠肺炎疫情當做藉口，讓他大呼：「前一年的確賺翻，接著不知道哪根筋不對，從3家店瘋狂開到11家。」直指祥富經營早有問題。

一名網友在臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」PO出一張LINE的簡訊擷圖，疑似是公司內部高層用LINE向員工宣布歇業，但內容提到，因為受到新冠肺炎的影響，以致公司不堪長期虧損，資金目前已燒光，這段時間他與董事長耗盡心力，為了挽救公司四處借錢，仍無力回天，「只能在此懇求所有的同仁原諒，讓我把公司僅剩的現金，拿去還給融資公司救命。」

另一名網友稱是祥富水產南部門市員工，她在臉書「爆料公社二社」PO文表示，「公司是真的倒了，包含八坂丼、祥富水產、祥順這3個品牌，通通都倒了，老闆也不知道跑去哪裡，員工們全部不知情，所有消息都是臨時通知，廠商找不到人、討不到錢，直接跑來店裡收回食材，年終、3月及4月薪水都還沒給，我們全快活不下去了。」

面對祥富無預警倒閉的各種PO文，網友稱，朋友是祥富的員工，痛陳公司拿此波疫情當做藉口，「根本就是在鬼扯」，他分析國內的疫情是2月才開始比較緊張，員工除了薪水，連年終也沒拿到，「年終是過去一年辛勞的獎金，發不出來就表示過去一年都在虧損，跟疫情有什麼關係，根本就是過度展店投資失利吧。」部分員工已決定向勞工局申訴。

有網友還在各式針對祥富倒閉的PO文下方留言：「倒閉問題推給武漢真剛好喔？真的是好棒棒藉口，老闆果然賠錢時很會拉旁人下水，賺錢時就忘記有員工」、「感覺就真的沒有好吃又貴，不划算」、「為什麼消費那麼貴還會虧損？」還有人哀嘆祥富水產的另一日式料理品牌，「八坂丼真的倒了喔，以後就吃不到了。」