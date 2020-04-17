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祥富水產驚倒閉！台灣「火鍋超市」　擺盤、副食都關鍵

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
祥富水產提供有多款肉品，讓民眾自行挑選。記者陳睿中／攝影
祥富水產提供有多款肉品，讓民眾自行挑選。記者陳睿中／攝影

自高雄發跡、台中創業的「祥富水產」，在2018年開創全台的「火鍋超市」熱潮，但是經歷2年過後，在4月16日晚間驚傳倒閉，引起社會熱議。

憑藉著母公司在高雄前鎮漁港經營船隊的優勢，祥富水產在台中開設全台第一間火鍋超市。不同於傳統的用餐模式，祥富水產在入口處設有開放式食材冰櫃，用餐民眾可以自行挑選喜愛的食材，結帳後直接入內煮食。從高檔的波士頓龍蝦、日本A5級和牛雪花，一直到蔬菜、火鍋丸餃都買得到，而且價格也較火鍋店更親民。由於新奇、有趣、自主性高，讓祥富水產成功在網路上打響知名度，不只一位難求，甚至有人專程前去提著菜籃打卡。

受到高度人氣加持，祥富水產積極在台展店，並且於2018年9月正式北上，進駐台北新光三越南西店，也同時點燃北台灣的火鍋超市戰火。同一時期，以大份量肉盤著稱的「肉多多集團」，開設「超越水產」；老字號的海霸王，則於2019年2月，在西門町推出「前鎮水產」，號稱是台北最大的火鍋超市。另外馬辣集團開設「東吉水產」，而小蒙牛則有「烏石水產火鍋超市」，加上坊間大小品牌，造成各家火鍋超市的爭鳴場面。

為了做出市場區隔性與強化競爭力，東吉水產提供無限使用的自助吧，混合吃到飽與超市的雙重概念；前鎮水產則是有現作日式料理，以及無限供應的副食，各有特色。但在競爭激烈的戰場當中，隸屬於肉多多集團的超越水產，因為專注於發展肉多多品牌，因此於2019年4月率先急流勇退，同時結束6間門市。而在風光2年歲月之後，祥富水產則是急性宣告倒閉。

同時擁有麻辣鍋吃到飽、火鍋超市的馬辣集團表示，相較於傳統吃到飽火鍋，火鍋超市的變化性較低，產品陳列方式、包裝、擺盤等細節，都是會影響消費者購買意願的考量細節。另外自家店內提供飲料、冰淇淋、牛丼的自助沙拉吧，也是吸引消費者的優勢之一。業者估算，通常台灣客的平均客單價約300～400元，而外國顧客常因為感覺有趣，客單價可達700～800元。馬辣也表示，受到疫情影響，東吉水產的生意約降2～3成，期盼疫情能夠盡快結束，否則餐飲業者若撐不住，後續也會有員工失業等等惡性循環。

有趣、自由度高的消費模式，是祥富水產的爆紅主因。記者陳睿中／攝影
有趣、自由度高的消費模式，是祥富水產的爆紅主因。記者陳睿中／攝影
2018年9月，祥富水產正式插旗台北，吸引許多民眾朝聖。記者陳睿中／攝影
2018年9月，祥富水產正式插旗台北，吸引許多民眾朝聖。記者陳睿中／攝影

火鍋 吃到飽 疫情

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