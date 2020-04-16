全台「火鍋超市」始祖！「祥富水產」驚傳倒閉

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
祥富水產開創了火鍋超市的用餐風潮。記者陳睿中／攝影
祥富水產開創了火鍋超市的用餐風潮。記者陳睿中／攝影

開創全台「超市火鍋」熱潮的祥富水產，近期遭爆出因長期虧損，因此已於16日晚間宣告停業。祥富水產地處的多間百貨公司也接連證實，都已經陸續接到祥富水產的停業通知。

祥富水產最大的特色，就是在入口處設有開放式食材冰櫃，用餐民眾可以自行挑選喜愛的食材，結帳後直接入內煮食。包括波士頓龍蝦、野生干貝、日本A5級和牛雪花等食材，都是店內熱銷的產品，其他還有五花豬肉、挪威鮭魚、各式蔬菜及火鍋餃類，共有百餘項選擇，價格從15元～上百元不等。由於自主性高、用餐體驗有趣，因此祥富水產創立之後，成功引發全台火鍋超市熱潮。

祥富在高雄、台中、台北、桃園、新竹、新北、台南等地均有開設分店，拓展腳步快速。16日晚間在臉書「桃園人桃園市.生活.分享.靠北.討論區」社團中，有網友上傳一張截圖，疑似是祥富水產內部員工的通知信。內容除了對員工致歉外，也表示「因武漢肺炎影響，公司不堪長期虧損，已燒盡最後的資金，決定於今晚暫停營業」。

16日晚間，祥富水產所在的多間百貨公司，也都接到停業的通知。百貨業者低調表示，祥富水產在疫情後業績下滑3～5成，另外除了疫情衝擊外，展店快速也可能是停業原因之一。另外也有百貨業者指出，祥富是海產供貨源頭，餐廳僅是部份營收來源，但是受到疫情影響，訂貨餐廳倒閉就收不到錢，可能也是資金發生問題的原因之一。

網友爆料祥富水產倒閉。圖／擷取自桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區粉絲團
網友爆料祥富水產倒閉。圖／擷取自桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區粉絲團

火鍋 疫情

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