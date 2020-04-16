全台「火鍋超市」始祖！「祥富水產」驚傳倒閉

開創全台「超市火鍋」熱潮的祥富水產，近期遭爆出因長期虧損，因此已於16日晚間宣告停業。祥富水產地處的多間百貨公司也接連證實，都已經陸續接到祥富水產的停業通知。

祥富水產最大的特色，就是在入口處設有開放式食材冰櫃，用餐民眾可以自行挑選喜愛的食材，結帳後直接入內煮食。包括波士頓龍蝦、野生干貝、日本A5級和牛雪花等食材，都是店內熱銷的產品，其他還有五花豬肉、挪威鮭魚、各式蔬菜及火鍋餃類，共有百餘項選擇，價格從15元～上百元不等。由於自主性高、用餐體驗有趣，因此祥富水產創立之後，成功引發全台火鍋超市熱潮。

祥富在高雄、台中、台北、桃園、新竹、新北、台南等地均有開設分店，拓展腳步快速。16日晚間在臉書「桃園人桃園市.生活.分享.靠北.討論區」社團中，有網友上傳一張截圖，疑似是祥富水產內部員工的通知信。內容除了對員工致歉外，也表示「因武漢肺炎影響，公司不堪長期虧損，已燒盡最後的資金，決定於今晚暫停營業」。