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限2天！餃子的王將「免費送煎餃」 打卡再當宣傳大使
來自日本的連鎖中華料理店「餃子的王將」，繼2017年首度登台後，即將在台屆滿3週年。為慶祝3歲生日，4月20日起，將推出「免費贈送煎餃兌換券」、「招募宣傳大使」等一系列優惠回饋活動，同時也會推出多款新菜料理供民眾嘗鮮。
「餃子的王將」自1967年於京都創立，目前累積有729間分店。2017年，餃子的王將於高雄漢神巨蛋開設全台第一間門市，後又進駐高雄漢神成功店、台北統一時代百貨，目前在台共有3間分店。業者表示，3年內所販售的煎餃，累積長度可從高鐵台北站至彰化站。
隨著即將屆滿3週年，餃子的王將將於4月下旬新推出口水雞、王將風皮蛋豆腐、白味噌蒜泥白肉，以及日式揚出豆腐等新菜色，售價100～180元。另外在4月20、21日，凡至店內用餐或外帶，皆可獲得「王將煎餃」的免費兌換券。
4月20日至7月31日期間，餃子的王將也會舉行宣傳大使招募活動。民眾只要上傳與餃子的王將的回憶照片，並加註指定hashtag即可參加。參加者均會獲得免費的餃子兌換券，投稿照片也將會成為店內的展示海報。另外還會抽出3名，贈送保冷袋、鬧鐘、手機殼、餃子兌換券等禮品。
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