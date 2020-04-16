百年靈2020新品 總裁直播大方秀

百年靈今日晚間台灣時間八點，於品牌官方頻道發表最新影片，由品牌總裁Georges Kern擔任主持人，以Breitling Global Summit之名，發表年度新品與策略。

事實上，這並非瑞士高階經理人初次主持直播，但ig帳號有多達4.2萬追蹤者的Georges Kern絕對是深諳匯聚鎂光燈的公關高手。早在擔任IWC任職總裁時期，Georges Kern在日內瓦鐘表沙龍（SIHH）舉辦的晚宴絕對是最精彩的一場、看盡當紅影視名人，更因他和不少好萊塢明星交情甚篤，轉戰百年靈後也成立了由東西方影星組成的電影小隊（Cinema Squards），匯集眾人目光焦點。而本次發表中Georges Kern則是以牛仔褲搭配西裝上衣、白襯衫和口袋巾，除展現Smart Causal的商務氣息，更發表包含象徵海、陸、空的Navitimer Automatic 35、Chronomat collection與Superocean Heritage 57 Capsule三大系列。

其中新款的CHRONOMAT計時碼表是為年度主力，具可正逆向計時的表圈功能，可分別利用於帆船賽倒數計時或賽車計時，順時針、逆時針？各有巧妙；專為女性推出的Navitimer Automatic 35腕表則有六款不同材質、皮帶、表面成色的嫵媚設計，展現出鮮明的新時代女性時計風貌，此外曾為美國《時代》雜誌列為「百大最有影響力人物」之一的中國女星姚晨也成為百年靈「電影小隊」最新成員，貌似鎖定40歲以上的白領菁英份子，也對大中華區市場長期抱持樂觀觀望。