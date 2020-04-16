500道料理！晶華「食藝銀行」讓30年經典菜復活又變身

邁入30周年的「台北晶華酒店」，近期結合觀光局人才轉型培育計畫，實施「晶華食藝銀行」計畫，將過去至今近500道的特選料理重新彙整、變化，並透過進修課程，傳承予新進廚師，讓料理得以流傳。同時，館內的Robin’s鐵板燒也自即日起推出呼應食藝銀行的套餐方案，讓民眾可以品嚐到由鮑魚岩鹽蒸、羅西尼牛排所變化而出的特色料理。

晶華本次所推出的「食藝銀行」共區分為世界名廚、晶華經典以及晶華冠軍等三大系列。「世界名廚」系列的菜色，多是傳承自過去前來晶華客座的米其林星級主廚、料理鐵人、總統御廚等各方大師的手藝；「晶華經典」則是囊括和牛壽喜燒、左宗堂雞飯等館內主廚所打造的經典菜色；至於「晶華冠軍」彙整晶華牛肉麵、爐烤肋眼牛肉等曾獲得評比冠軍的佳餚。

在食藝銀行中，除了可見到傳承30年的菜餚之外，也可見到主廚重新詮釋的料理。例如米其林二星主廚林正植客座時所推出「半熟放牧蛋」，此次藉由食材與技巧的變化，轉成為精緻的開胃小點。30年前開業時，由黃來發主廚當時所推出的「東坡肉」，則是藉由縮小化、西式化等手法，改以「迷你東坡肉」、「東坡和牛頰」的不同型態上桌。至於原本重達3.5公斤、適合多人分食的「爐烤美國肋眼牛肉」，則是加上黑松露片、酸黃瓜、特製醬汁等元素，變身為「爐烤美國肋眼牛肉刈包」，展先出西菜中餐化的創意，也更適合單人享用。在總計近500款的料理中，僅約有3成是現售款，其餘的菜色，將會透過此計畫讓廚師們繼續傳承、改良或再重新面世。