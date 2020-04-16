500道料理！晶華「食藝銀行」讓30年經典菜復活又變身
邁入30周年的「台北晶華酒店」，近期結合觀光局人才轉型培育計畫，實施「晶華食藝銀行」計畫，將過去至今近500道的特選料理重新彙整、變化，並透過進修課程，傳承予新進廚師，讓料理得以流傳。同時，館內的Robin’s鐵板燒也自即日起推出呼應食藝銀行的套餐方案，讓民眾可以品嚐到由鮑魚岩鹽蒸、羅西尼牛排所變化而出的特色料理。
晶華本次所推出的「食藝銀行」共區分為世界名廚、晶華經典以及晶華冠軍等三大系列。「世界名廚」系列的菜色，多是傳承自過去前來晶華客座的米其林星級主廚、料理鐵人、總統御廚等各方大師的手藝；「晶華經典」則是囊括和牛壽喜燒、左宗堂雞飯等館內主廚所打造的經典菜色；至於「晶華冠軍」彙整晶華牛肉麵、爐烤肋眼牛肉等曾獲得評比冠軍的佳餚。
在食藝銀行中，除了可見到傳承30年的菜餚之外，也可見到主廚重新詮釋的料理。例如米其林二星主廚林正植客座時所推出「半熟放牧蛋」，此次藉由食材與技巧的變化，轉成為精緻的開胃小點。30年前開業時，由黃來發主廚當時所推出的「東坡肉」，則是藉由縮小化、西式化等手法，改以「迷你東坡肉」、「東坡和牛頰」的不同型態上桌。至於原本重達3.5公斤、適合多人分食的「爐烤美國肋眼牛肉」，則是加上黑松露片、酸黃瓜、特製醬汁等元素，變身為「爐烤美國肋眼牛肉刈包」，展先出西菜中餐化的創意，也更適合單人享用。在總計近500款的料理中，僅約有3成是現售款，其餘的菜色，將會透過此計畫讓廚師們繼續傳承、改良或再重新面世。
率先於Robin’s鐵板燒推出的食藝銀行套餐中，透過8道式料理，展現此活動的的中心概念。例如「鮑魚．黑松露．白酒奶油醬」一菜，發想自UKAI招牌的鮑魚岩鹽蒸，但改以低溫烹調的手法，突顯出鮑魚的軟嫩口感，另外藉由酸豆、萊姆、醃龍蒿與醬汁的映襯，帶來不同的甘醇滋味。「美國頂級肋眼牛排．甘藍．鴨肝」，以經典的羅西尼牛排為基礎，並且加上客座主廚馬克．賀柏林的手法，將蒜片佐料改為甘藍菜、鴨肝高麗菜球，勾出清爽食慾。全套售價3,800元起。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言