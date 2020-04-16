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回歸山林的碧綠聯想 雷達 寶齊萊 綠意表面獻生機

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
RADO，True Secret真我系列秘密鏤空腕表，拋光陶瓷，40毫米，自動上鍊機芯，時間顯示。圖 / RADO提供。
RADO，True Secret真我系列秘密鏤空腕表，拋光陶瓷，40毫米，自動上鍊機芯，時間顯示。圖 / RADO提供。

疫情延燒的時刻，減少群聚的同時，多數人另一個選擇，則是往人煙稀少的野外環境裡走去。有別於手表設計常見的黑色或銀色，寶齊萊（Carl F.Bucherer）與雷達（RADO）不約而同推出綠色表面的機械腕表，為原本貌似生冷的機械沾染上了一抹綠意，生意盎然。

寶齊萊的馬利龍系列自動日曆LOVE腕表，原本是與品牌大使李冰冰共同創作，除了六點鐘具有秒針顯示功能的「次表盤」佈滿了立體的葉片形狀，35.5毫米的表面，並使用了宛如湖水般的藍綠色澤，再經太陽紋路加工，光彩流動。機芯則為機械自動上鍊機芯，具備時鐘、分鐘、秒鐘與日期顯示功能。

而如果說寶齊萊的藍綠色澤從湖水得到靈感，雷達則像是從山林間得到靈感。新款True Secret真我系列秘密鏤空腕表，使用了拋光電漿色與黑色高科技陶瓷表殼。40毫米的表面中，濃郁、深邃、但是帶有渲染氣氛的綠，滿佈了金屬的表面。12點鐘方向特別鏤空的設計，將能悄悄看見自動機芯的部分細節。像是走入山林間偶然窺見的某個秘密，在齒輪的運轉、展停之間，分秒運行。

透明的視窗，將能欣賞ETA C07.611自動機芯的部分細節。圖 / RADO提供。
透明的視窗，將能欣賞ETA C07.611自動機芯的部分細節。圖 / RADO提供。
Carl. F. Bucherer，馬利龍自動日曆LOVE腕表藍綠款，半金，自動上鍊機芯，35.5毫米，時間顯示，小秒針，20萬元。圖 / Carl. F Bucherer提供。
Carl. F. Bucherer，馬利龍自動日曆LOVE腕表藍綠款，半金，自動上鍊機芯，35.5毫米，時間顯示，小秒針，20萬元。圖 / Carl. F Bucherer提供。

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