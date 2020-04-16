回歸山林的碧綠聯想 雷達 寶齊萊 綠意表面獻生機

疫情延燒的時刻，減少群聚的同時，多數人另一個選擇，則是往人煙稀少的野外環境裡走去。有別於手表設計常見的黑色或銀色，寶齊萊（Carl F.Bucherer）與雷達（RADO）不約而同推出綠色表面的機械腕表，為原本貌似生冷的機械沾染上了一抹綠意，生意盎然。

寶齊萊的馬利龍系列自動日曆LOVE腕表，原本是與品牌大使李冰冰共同創作，除了六點鐘具有秒針顯示功能的「次表盤」佈滿了立體的葉片形狀，35.5毫米的表面，並使用了宛如湖水般的藍綠色澤，再經太陽紋路加工，光彩流動。機芯則為機械自動上鍊機芯，具備時鐘、分鐘、秒鐘與日期顯示功能。