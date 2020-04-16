POYA寶雅獨家集點開跑！德國vivo餐廚用品換購價最低1折起

防疫宅在家帶動自煮烹調風氣，看準消費者需求，POYA寶雅今年首波獨家集點活動攜手德國人氣餐廚品牌vivo，推出7款頂級家品換購價最低1折起，即日起至8月18日在全台寶雅、寶家門市消費滿150元可獲贈1點印花，集滿指定印花數即可以118～1,098元換購，其中像是限量2萬個的vivo黑琺瑯鑄鐵鍋24cm市價7,000元、10枚寶雅集點印花就可用1,098元的超值價換購，消息一出已有許多主婦與小資族磨拳擦掌等著搶入手。

寶雅今年首波集點活動獨家引進德國國寶級品牌Villeroy & Boch Group旗下的vivo頂級家品系列，整體採用消光質感打造，耐用易清理並充滿設計感，簡約洗鍊設計的雙色琺瑯派對鍋18cm可在家自煮巧克力鍋或起司鍋，市價6,500元、集10枚印花就可以1,068元換購，限量2萬個。

除了兩款限量鍋具之外，寶雅也推出vivo經典真空保溫隨行杯350ml，市價1,300元、集25枚印花＋118元或10枚印花＋328元就可擁有，附提把的經典真空保溫隨行杯450ml市價1,400元、集25枚印花＋128元或10枚印花＋338元就可換購；另外還有vivo經典真空保溫壺1.5L、經典真空保溫瓶750ml、經典真空保溫罐700ml等都可集點換購。

寶雅、寶家會員再加碼，以印花換購商品就有機會將價值萬元的Rimowa行李箱一起帶回家，指定品牌還有印花加碼送。