迷客夏慶祝台灣零確診 名字與「加零」同音免費喝

中央流行疫情指揮中心今（16日）宣布，我國再度傳出「零確診」的好消息，目前總累積仍維持395例、155人解除隔離。為慶祝台灣再度零確診，飲料業者迷客夏表示，只要名字與「加零」同音，就免費招待一杯，引來許多網友熱議。

迷客夏在官方臉書發文，「賀！台灣再次零確診，凡名字與加零同音，就免費招待喝一杯，或是身分證字號最後一碼為零，出示身分證明至迷客夏全台門市消費，全飲品享9折優待」。限時4小時優惠，從今晚18:00至22:00結束，若明（17日）確診人數維持零，9折活動將會沿用。

此外，超商業者也加入慶祝行列，全家便利商店4月16日下午4點起至晚上11點59分全家便利商店推出「二度零確診．指定咖啡第二杯0元」活動，使用全家便利商店App商品預售即可享大杯經典熱拿鐵（原價55元）、大杯經典熱美式咖啡（原價45元）同品項第二杯0元優惠。