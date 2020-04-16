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IKEA首度公開「10大好評商品」 第一名是當家網紅
面對IKEA琳瑯滿目的產品到底該怎麼挑選？或者不想錯過高CP值好物，IKEA推出「使用者好評推薦」評價機制，首度公開消費者心目中五星好評明星商品TOP 10，第一名是在社群大爆紅的BLÅHAJ鯊魚玩偶，第二名是售價僅19元，幾乎人人都買過的BÄSTIS毛絮黏把，第三名KLIPSK床上托盤更是宅在家在床上追劇用電腦的必備好物。
消費者好評第四名為第四名RASKOG推車，消費者五星評價：「容易組裝、實用的分層收納讓所有物品一目瞭然。」、「無論是浴室、廚房或梳妝空間都好用。」第五名為台灣平均每10戶就有一戶擁有的FORSIKTIG兒童安全腳凳，消費者評價：「超級穩！對小朋友好用」、「當浴廁墊腳椅老少咸宜」。
另外，第六名的KALLAX層架組，可為小坪數空間劃分出不同的生活區塊，為空間增添變化性。第七名為TEVALEN收納櫃，網籃層板讓物品一目瞭然，且能輕鬆拆卸方便清潔。第八名是售價僅29元的FRAKTA環保購物袋，材質輕巧耐用是購物、搬家好幫手。第九名為PÄRKLA收納盒，大小可以放置床底空間輕鬆收納，是租屋族收納好幫手。第十名為BEVARA袋子封口夾30件組，有不同顏色與尺寸，是保存食物或分裝物品的好物。
而IKEA員工也公開愛用好物，包括TROFAST收納組合附收納盒、HÖVÅG雙人獨立筒彈簧床墊、LILLABO基本型玩具火車20件組、POÄNG扶手椅、MÅLA彩色筆、NORDEN折疊桌。
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