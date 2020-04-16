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疫情引爆股市動盪不安 股市憲哥：買「這支」就對了！

撰文 / 黎允之

※ 提醒您：禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒

※ 提醒您：禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒 ▲新冠肺炎影響全球股市震盪，許多投資人慘賠出場，唯有58金高千日醇保證年年漲、絕對值得收藏。 圖／聯合線上 提供
※ 提醒您：禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒 ▲新冠肺炎影響全球股市震盪，許多投資人慘賠出場，唯有58金高千日醇保證年年漲、絕對值得收藏。 圖／聯合線上 提供

新冠肺炎影響全球經濟，金融市場更是首當其衝，許多投資人不僅財富資產縮水，恐慌情緒也如影隨形。在股票、基金市場動盪不安，連一向被視為「避險安全港」的黃金也價格重挫的局勢下，究竟哪一種投資標的，才真正能夠「穩穩賺」？

58金高「千日醇」越陳越經典
許多愛酒人士都知道，酒越陳越香，好酒會隨著時間增值。而金門高粱酒更在市場上獨領風騷，被內行的投資專家憲哥「認證」為增值之王。58度金門高粱酒之所以備受歡迎，主要是因為遵循古法「100%純糧固態釀造」，以金門特有的風土孕育製麴，結合精湛蒸餾工藝，造就高粱獨到的酒香，隨著時間催化，陳香質感越來越明顯。3年即到達熟成期，穀物香氣伴隨淡雅花香，取代了新酒的嗆辣。一試難忘的香醇風韻，讓出產封存後放置千日以上的58金高千日醇，成為投資市場中最搶手也最穩定的品項。

※ 提醒您：禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒 ▲58金高千日醇儲存了三年以上的淬鍊，少了新酒的嗆辣，取而代之的是陳酒的風韻，讓憲哥愛不釋手。 圖／聯合線上 提供
※ 提醒您：禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒 ▲58金高千日醇儲存了三年以上的淬鍊，少了新酒的嗆辣，取而代之的是陳酒的風韻，讓憲哥愛不釋手。 圖／聯合線上 提供

喝一瓶就少一瓶，58金高「千日醇」超吸金
投資任何一支股票，都一定有起有落；但是根據統計資料顯示，58金高千日醇不畏景氣，持續穩定增值，平均三年漲幅18%、9年漲幅100%、25年漲幅700%，平均每年都有8-10%的穩定漲幅，難怪許多酒友一次就買好幾箱，放著等增值。
和一般高粱不同的是，58金高千日醇一入手就已經擁有三年的年份，開瓶即可享受到老酒的絕佳滋味，等於節省了三年的等待時間。喝一瓶，市場上就少一瓶，限量、珍稀，更具投資優勢與增值動能。

※ 提醒您：禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒 ▲存放三年的58度金門高粱酒，身價已經翻漲18%，放置九年就翻漲100%，只漲不跌的特色是藏家唯一收選。 圖／聯合線上 提供
※ 提醒您：禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒 ▲存放三年的58度金門高粱酒，身價已經翻漲18%，放置九年就翻漲100%，只漲不跌的特色是藏家唯一收選。 圖／聯合線上 提供

※ 提醒您：禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒 ▲為什麼58金高千日醇如此珍貴？因為時間無法倒退、「喝一瓶，少一瓶」的限量上市，讓其身價越顯珍貴。 圖／聯合線上 提供
※ 提醒您：禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒 ▲為什麼58金高千日醇如此珍貴？因為時間無法倒退、「喝一瓶，少一瓶」的限量上市，讓其身價越顯珍貴。 圖／聯合線上 提供

黑松計畫性存酒 「活的酒」魅力增質
黑松公司自2015年接手代理50度以上的金門高粱酒之後，就開始計畫性保留各年份的58度金門高粱酒，在籌備醞釀多年下，今年4月正式推出「58金高千日醇」，讓消費者無須耗費漫長時間等待，就能享受到經過三年時間以上淬鍊的陳香風味。黑松公司代理事業一處處長王銘泉表示：「58度金門高粱酒嚴循純糧固態發酵做法，即使裝瓶後還是會持續熟成，酒體香氣會隨著時間成長再進化，放越久越好喝，可說是一瓶活的酒。如此遠瞻且有計畫性的想法，為的就是要讓消費者可以一嚐在時間淬煉下，不同年份擁有的各自獨特魅力與口感。」

現賺三年，未來「久藏成寶」
58金高千日醇具有老酒的圓潤口感，卻能以新酒的價格買在起漲點，價格親民，因此吸引許多酒友爭相收藏。「存新酒，喝老酒」早已成為酒友們心照不宣的默契，饕客與收藏家手刀搶購後，一部分現喝增質酒香，一部分收藏增值身價。尤其是58金高千日醇，升值快、回報高、有市場，隨著存世的越來越少，價值會越來越高。
亂世中，什麼樣的投資最經得起時間考驗？58金高千日醇不僅能帶來味蕾的極致體驗，其「久藏成寶」的增值實力更有目共睹，搶收傳家絕釀就要把握時機！

※ 提醒您：禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒 ▲58金高千日醇不但可以買來藏，還可以買來喝，因為疫情嚴峻、環境動盪不安，這時候更應該要對自己、對朋友都好一點。 圖／聯合線上 提供
※ 提醒您：禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒 ▲58金高千日醇不但可以買來藏，還可以買來喝，因為疫情嚴峻、環境動盪不安，這時候更應該要對自己、對朋友都好一點。 圖／聯合線上 提供

※ 提醒您：禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒 ▲憲哥真情推薦，不管是自己喝、一起喝、買來送、買來藏，58金高千日醇絕對值得。 圖／聯合線上 提供
※ 提醒您：禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒 ▲憲哥真情推薦，不管是自己喝、一起喝、買來送、買來藏，58金高千日醇絕對值得。 圖／聯合線上 提供

限量發售 要搶要快 因為「買一瓶少一瓶」
58金高千日醇即日起陸續於全台通路正式開賣，包括4月15日起全台地區酒類專賣店、4月22日起全台家樂福/大潤發/愛買/惠康/7-11/全家便利商店/萊爾富及5月底全聯福利中心(實際上架日依各通路為準)，限量上架，下手要快，避免向隅！

※ 提醒您：禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒

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