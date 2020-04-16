迷你瓶身好可愛！GA奢華絲絨訂製唇萃一次幫你包下3種女神紅色

彩妝迷都知道，奢華絲絨訂製唇萃是Giorgio Armani（簡稱GA）最標誌性的人氣商品之一，呼應Armani先生說過的「唇色，是女人的識別印記」，奢華絲絨訂製唇萃的優雅絲絨霧光質地，就像為唇部套上一件高貴的訂製服，性感迷人。

去年在周年慶檔期，GA就曾集結全球熱銷色號的奢華絲絨訂製唇萃，以精巧小紅盒包裝限量推出，迅速銷售一空。今年品牌再度網羅三種熱賣色#400亞曼尼訂製服、#401亮紅高跟鞋、#405緋紅禮帽，即日起推出奢華絲絨訂製唇萃精巧珍藏組，同樣使用迷你版唇萃瓶身打造，更方便攜帶不占空間。