聽新聞
test
0:00 / 0:00
迷你瓶身好可愛！GA奢華絲絨訂製唇萃一次幫你包下3種女神紅色
彩妝迷都知道，奢華絲絨訂製唇萃是Giorgio Armani（簡稱GA）最標誌性的人氣商品之一，呼應Armani先生說過的「唇色，是女人的識別印記」，奢華絲絨訂製唇萃的優雅絲絨霧光質地，就像為唇部套上一件高貴的訂製服，性感迷人。
去年在周年慶檔期，GA就曾集結全球熱銷色號的奢華絲絨訂製唇萃，以精巧小紅盒包裝限量推出，迅速銷售一空。今年品牌再度網羅三種熱賣色#400亞曼尼訂製服、#401亮紅高跟鞋、#405緋紅禮帽，即日起推出奢華絲絨訂製唇萃精巧珍藏組，同樣使用迷你版唇萃瓶身打造，更方便攜帶不占空間。
三種熱賣色雖然都是紅色系，但是各呈現不同氣質的妝容。#405緋紅禮帽偏朱紅番茄色調，很適合亞洲人的膚色。色澤更明亮的#401亮紅高跟鞋，顯白效果一流。而#400亞曼尼訂製服，則是艷紅沉穩，濃郁有氣勢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言