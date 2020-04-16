阿中部長看過來！你最喜歡的粉紅頑皮豹跟H&M聯名了

幾日前的防疫記者會上，指揮官陳時中部長意外透露小時候最愛粉紅頑皮豹（Pink Panther）了，勾起民眾想起這經典的卡通人物，而H&M也選在此刻於Divided系列推出聯名款，來呼應時事。不僅如此，UNIQLO也同樣找來藝術家Daniel Arsham、寶可夢（Pokémon）打造三方聯名UT系列，一樣具有話題性。

H&M Divided亞洲時尚頑皮豹系列淡粉色長版T恤499元。圖／H&M提供

H&M Divided與粉紅巨星頑皮豹閃亮登場，攜手推出亞洲時尚頑皮豹系列，運用了其幽默風趣形象搭配條紋設計。主色調以淡粉色、淺紫色、卡其色搭配丹寧，吸睛單品令人愛不釋手。如印有頑皮豹圖案淡粉色長版T恤，或是草莓印花點綴的粉紫色荷葉裙擺棉質洋裝配上oversized丹寧外套展現女生的個性甜美風格。

H&M Divided亞洲時尚頑皮豹系列T恤399元。圖／H&M提供

而UNIQLO的新款UT則有Pokémon與藝術家Daniel Arsham的加持，呈現有別以往的童趣，更具備了藝術感。這系列印上Daniel Arsham手稿素描，以寶可夢知名角色與藝術合作項目中製作的雕塑為主題，透過獨特的視角去創意詮釋，涵蓋男、女童裝，化身「可穿的藝術品」。另外不可錯過的UT系列，就是為紀念GUNPLA鋼彈模型誕生40周年企劃，以及EVANGELION新世紀福音戰士聯名款，消息一曝光，立即受到熱烈討論！

因為與鋼彈模型合作的系列包含獨家設計圖騰，如刻有地球聯邦宇宙軍標誌的機動戰士印花圖案、初代鋼彈的組裝模型設計，以及《機動戰士鋼彈 UC》的 RX-0 獨角獸鋼彈的經典畫面等。而且只要於UNIQLO全台實體店舖或網路商店，在同一店舖單筆消費2件系列T恤，即可隨機獲得限定色鋼彈模型1個。新世紀福音戰士聯名款也把劇情中在堡壘出擊時與操作員的對話場景，融於設計之中，更加入《新世紀福音戰士：3.0 + 1.0》劇場版最終回限定圖騰，讓粉絲們莫不期待能快點入手。

Daniel Arsham與Pokémon UT 印花T恤590元。圖／UNIQLO提供

H&M Divided亞洲時尚頑皮豹系列長版T恤499元。圖／H&M提供

EVANGELION新世紀福音戰士聯名款T恤590元。圖／UNIQLO提供

GUNPLA鋼彈模型誕生40周年T恤590元。圖／UNIQLO提供

GUNPLA鋼彈模型誕生40周年T恤590元。圖／UNIQLO提供