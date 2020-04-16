高年份麥卡倫粉站照過來！蘇富比這場線上拍賣要來一口
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
紐約蘇富比（Sotheby’s New York）自即日起呈獻一場 「點滴成金 永合豐珍藏 The Macallan Fine & Rare系列威士忌及其他烈酒」 線上拍賣，至2020年4月19日截止競投，由一系列共30瓶年份備受藏家喜愛的The Macallan「Fine & Rare」威士忌醇酩領銜，出自永合豐窖藏，年份橫跨1937至1972，當中包括許多藏家夢寐以求的1945年「Fine & Rare」56年威士忌。。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
永合豐，寓意「永恆、集合、豐收」，是1985年始創於洛杉磯唐人街的亞洲商品零售商，包括中藥材、雀石茗茶、花旗人參、亞洲美食、家用電器及世界名酒等，在南加州名聲響亮。永合豐窖藏出處獨特，是2005年以一套的形式直接購自Macallan蒸餾廠。當年7月26日由麥卡倫品牌大使Mark Izatt將連同原裝木箱的威士忌，護送至位於洛杉磯的永合豐參茸國貨中心，並將一張真品證書交到東主翁宗大手上。這批威士忌隨後一直珍藏在永合豐的私人酒窖中，今年年初才由蘇富比專家團隊因本次拍賣取出。真品證書上說明，當年接收這批威士忌的時候，永合豐是「北美唯一收藏整個 Macallan Fine & Rare 系列之處」。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
據蘇富比2019年的洋酒拍賣市場分析，麥卡倫在洋酒製造商上名列前茅，而且去年10月倫敦的洋酒實體拍賣上，麥卡倫的The Macallan Fine & Rare 60 Year Old 1926拍出190萬美金的高價。除了永合豐窖藏，「點滴成金 永合豐珍藏 The Macallan Fine & Rare系列威士忌及其他烈酒」拍賣焦點包括Black Bowmore and Bowmore Trilogy Collection，是該系列全7瓶首度一起以單一拍品的形式現身拍場。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
酒研所開張啦！！，想看更多內容請點我
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言