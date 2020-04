高年份麥卡倫粉站照過來！蘇富比這場線上拍賣要來一口

※提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

紐約蘇富比(Sotheby’s New York)自即日起呈獻一場 「點滴成金 永合豐珍藏 The Macallan Fine & Rare系列威士忌及其他烈酒」 線上拍賣,至2020年4月19日截止競投,由一系列共30瓶年份備受藏家喜愛的The Macallan「Fine & Rare」威士忌醇酩領銜,出自永合豐窖藏,年份橫跨1937至1972,當中包括許多藏家夢寐以求的1945年「Fine & Rare」56年威士忌。。

永合豐,寓意「永恆、集合、豐收」,是1985年始創於洛杉磯唐人街的亞洲商品零售商,包括中藥材、雀石茗茶、花旗人參、亞洲美食、家用電器及世界名酒等,在南加州名聲響亮。永合豐窖藏出處獨特,是2005年以一套的形式直接購自Macallan蒸餾廠。當年7月26日由麥卡倫品牌大使Mark Izatt將連同原裝木箱的威士忌,護送至位於洛杉磯的永合豐參茸國貨中心,並將一張真品證書交到東主翁宗大手上。這批威士忌隨後一直珍藏在永合豐的私人酒窖中,今年年初才由蘇富比專家團隊因本次拍賣取出。真品證書上說明,當年接收這批威士忌的時候,永合豐是「北美唯一收藏整個 Macallan Fine & Rare 系列之處」。

據蘇富比2019年的洋酒拍賣市場分析,麥卡倫在洋酒製造商上名列前茅,而且去年10月倫敦的洋酒實體拍賣上,麥卡倫的The Macallan Fine & Rare 60 Year Old 1926拍出190萬美金的高價。除了永合豐窖藏,「點滴成金 永合豐珍藏 The Macallan Fine & Rare系列威士忌及其他烈酒」拍賣焦點包括Black Bowmore and Bowmore Trilogy Collection,是該系列全7瓶首度一起以單一拍品的形式現身拍場。 The Macallan Fine and Rare 56 Year Old 1945,估價約38,000美金起。圖/蘇富比提供 Black Bowmore and Bowmore Trilogy 一組共7瓶,估價14萬美金起。圖/蘇富比提供 2005年7月26日由麥卡倫品牌大使Mark Izatt將連同原裝木箱的整套Macallan Fine & Rare威士忌送至位於洛杉磯的永合豐參茸國貨中心,並將一張真品證書交到東主翁宗大手上。圖/蘇富比提供 2005年7月26日由麥卡倫品牌大使Mark Izatt將連同原裝木箱的整套Macallan Fine & Rare威士忌送至位於洛杉磯的永合豐參茸國貨中心。圖/蘇富比提供

