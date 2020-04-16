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高年份麥卡倫粉站照過來！蘇富比這場線上拍賣要來一口

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
永合豐珍藏The Macallan Fine & Rare系列威士忌。圖／蘇富比提供
永合豐珍藏The Macallan Fine & Rare系列威士忌。圖／蘇富比提供

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

紐約蘇富比（Sotheby’s New York）自即日起呈獻一場 「點滴成金 永合豐珍藏 The Macallan Fine & Rare系列威士忌及其他烈酒」 線上拍賣，至2020年4月19日截止競投，由一系列共30瓶年份備受藏家喜愛的The Macallan「Fine & Rare」威士忌醇酩領銜，出自永合豐窖藏，年份橫跨1937至1972，當中包括許多藏家夢寐以求的1945年「Fine & Rare」56年威士忌。。

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永合豐，寓意「永恆、集合、豐收」，是1985年始創於洛杉磯唐人街的亞洲商品零售商，包括中藥材、雀石茗茶、花旗人參、亞洲美食、家用電器及世界名酒等，在南加州名聲響亮。永合豐窖藏出處獨特，是2005年以一套的形式直接購自Macallan蒸餾廠。當年7月26日由麥卡倫品牌大使Mark Izatt將連同原裝木箱的威士忌，護送至位於洛杉磯的永合豐參茸國貨中心，並將一張真品證書交到東主翁宗大手上。這批威士忌隨後一直珍藏在永合豐的私人酒窖中，今年年初才由蘇富比專家團隊因本次拍賣取出。真品證書上說明，當年接收這批威士忌的時候，永合豐是「北美唯一收藏整個 Macallan Fine & Rare 系列之處」。

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據蘇富比2019年的洋酒拍賣市場分析，麥卡倫在洋酒製造商上名列前茅，而且去年10月倫敦的洋酒實體拍賣上，麥卡倫的The Macallan Fine & Rare 60 Year Old 1926拍出190萬美金的高價。除了永合豐窖藏，「點滴成金 永合豐珍藏 The Macallan Fine & Rare系列威士忌及其他烈酒」拍賣焦點包括Black Bowmore and Bowmore Trilogy Collection，是該系列全7瓶首度一起以單一拍品的形式現身拍場。

The Macallan Fine and Rare 56 Year Old 1945，估價約38,000美金起。圖／蘇富比提供
The Macallan Fine and Rare 56 Year Old 1945，估價約38,000美金起。圖／蘇富比提供
Black Bowmore and Bowmore Trilogy 一組共7瓶，估價14萬美金起。圖／蘇富比提供
Black Bowmore and Bowmore Trilogy 一組共7瓶，估價14萬美金起。圖／蘇富比提供
2005年7月26日由麥卡倫品牌大使Mark Izatt將連同原裝木箱的整套Macallan Fine & Rare威士忌送至位於洛杉磯的永合豐參茸國貨中心，並將一張真品證書交到東主翁宗大手上。圖／蘇富比提供
2005年7月26日由麥卡倫品牌大使Mark Izatt將連同原裝木箱的整套Macallan Fine & Rare威士忌送至位於洛杉磯的永合豐參茸國貨中心，並將一張真品證書交到東主翁宗大手上。圖／蘇富比提供
2005年7月26日由麥卡倫品牌大使Mark Izatt將連同原裝木箱的整套Macallan Fine & Rare威士忌送至位於洛杉磯的永合豐參茸國貨中心。圖／蘇富比提供
2005年7月26日由麥卡倫品牌大使Mark Izatt將連同原裝木箱的整套Macallan Fine & Rare威士忌送至位於洛杉磯的永合豐參茸國貨中心。圖／蘇富比提供

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