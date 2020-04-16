防疫期間母親節餐要吃得健康 黃金蟲草養生套餐將登場
新冠肺炎疫情全球蔓延，如何增進家中長輩的元氣，成為今年母親節大餐的重要主題。 新竹老爺中山廳特別與中華大學跨界合作，推出「黃金蟲草母親節養生套餐」，要讓科技人將「健康」贈與最重要的母親和家人，為生命中最愛的親人增補元氣！
新竹老爺中山廳今年特別規劃推出「黃金蟲草母親節養生套餐」，主廚周建中嚴選當令食材與黃金蟲草結合，精心烹調季節限定佳餚，為饕客獻上和風養生美饌。這項套餐每客1,680元起，供應期間自4月20日（一）起至5月10日（日）止，凡用餐前一天預訂，即可享現折300元的優惠。也就是提前預約該套餐，就享有1,380元的優惠價格。
新竹老爺表示，另外，凡是在母親節期間5月1日至5月10日期間，四人以上享用該套餐，再加碼贈送6吋母親節蛋糕乙份。
這項套餐主菜，是採用中華大學培養的「北冬蟲夏草」作為套餐的主角，將其高含量的蟲草素結合至餐點中，餐點中不僅乘載著對母親滿滿的感謝，也有許多主廚的小巧思。
主廚精心設計的餐點中，以舒肥珍珠雞胸黃金蟲草作為前菜，清爽又富含水分的Q彈口感特別讓人胃口大開；挑選極鮮的海驢與清酒一同蒸煮，搭配主廚釀製的橙醋，成就了這道完美的海驢黃金蟲草酒蒸；燒物選用有機糙米與道地日式味增作為基底，在青龍龍蝦層層的燒炙，形成最精華的菜餚。
套餐的重頭戲黃金蟲草羊栖菜御飯，羊栖菜被譽為世界上最營養的蔬菜之一，特別的是主廚選用了砂鍋和傳統的手法料理，不僅讓米飯增添不同於一般炊米的香氣，也形成了米飯最精華的鍋巴，再加上名媛等級的黃金蟲草，構成了一道營養價值與藝術工藝兼具的創意料理。
除了中山廳的黃金蟲草母親節養生套餐外，新竹老爺的明宮粵菜廳也推出犒賞母親大人的桌菜餐點，現在預訂母親節桌菜並於餐廳用餐即贈新鮮果汁一壺，咖啡廳「寵愛媽咪外帶餐」每套5,800元（4人份）。
還有甲鳥優惠價，4月底前預訂咖啡廳外帶餐，還可享85折。明宮粵菜廳4月26日前預訂母親節桌菜，溫馨贈6吋母親節蛋糕一個；凡於新竹老爺5公里範圍內（含關新社區、龍山社區）預訂外帶餐即可享有免運外送服務。
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