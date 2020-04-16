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OKmart推出「OK福利券」！45款商品組合限時優惠最低5折起
為了滿足大眾在防疫期間的日常購物需求，超商紛紛祭出各項優惠，OKmart即日起至4月28日推出「OK福利券」，主打下午茶點心銅板價，精選27款暢銷商品最低可享買1送1、第2件10元起等優惠，並有18種熱銷餐點組合折抵10元。為了提倡環保，本次「OK福利券」採用無紙化發行，可至OKmart官網下載於手機後，於門市消費時出示即可。
OKmart推出的「OK福利券」精選27款經典暢銷商品，包括泰山冰鎮檸檬紅茶650ml、金車麥根沙士麥根風味585ml、可樂果豌豆酥原味／酷辣等售價皆為25元、可享第2件10元；初鹿牧場牛奶雪糕售價40元、可享3件優惠價84元；北海鱈魚香絲售價25元、可享第2件20元。除了糖餅、飲料、冰品之外，白蘭氏雙認證雞精68ml、葡萄王益菌王顆粒3包入等也同步納入「OK福利券」優惠中。
咖啡及鮮食也推出多款餐點組合優惠，像是大杯醇品美式咖啡第2杯10元，平均每杯只要22元；五香茶葉蛋第2件半價，平均每顆下殺至7元；「新紅燒牛腩燴飯」、「炭火燒肉炒麵」也祭出搭配指定飲品的組合優惠價；網路討論度爆棚的「香酥棒腿」、「經典葡式蛋塔」也不缺席，兩者合購組合可現折10元。
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