「江戶川鰻魚」現享8折起　再送折價券、鑰匙圈

在日本當地已有60餘年歷史的「江戶川」鰻魚料理店，自2019年4月正式登台之後，將迎來在台灣的第一個生日。為慶祝週年，除了有新菜登場，自4月17日起，結帳時可參加抽獎活動，可獲得8～9折的優惠券，另外參與打卡活動，還可獲得限量的鰻魚飯鑰匙圈。

隸屬於日本近鐵集團旗下的「江戶川」，在京都、大阪、奈良等地均有分店。2019年4月，江戶川正式在台北開設首間海外分店，後又於同年10月在台中成立第2間海外門市。江戶川採用傳統的開背手法，將鰻魚先烤再蒸，去除多餘油脂後再沾醬燒烤。店內提供有鰻魚飯三吃、鰻魚飯、江戶川套餐等餐點。