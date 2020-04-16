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「江戶川鰻魚」現享8折起　再送折價券、鑰匙圈

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
新推出的「大名膳」套餐，每份580元。圖／江戶川提供
新推出的「大名膳」套餐，每份580元。圖／江戶川提供

日本當地已有60餘年歷史的「江戶川」鰻魚料理店，自2019年4月正式登台之後，將迎來在台灣的第一個生日。為慶祝週年，除了有新菜登場，自4月17日起，結帳時可參加抽獎活動，可獲得8～9折的優惠券，另外參與打卡活動，還可獲得限量的鰻魚飯鑰匙圈。

隸屬於日本近鐵集團旗下的「江戶川」，在京都、大阪、奈良等地均有分店。2019年4月，江戶川正式在台北開設首間海外分店，後又於同年10月在台中成立第2間海外門市。江戶川採用傳統的開背手法，將鰻魚先烤再蒸，去除多餘油脂後再沾醬燒烤。店內提供有鰻魚飯三吃、鰻魚飯、江戶川套餐等餐點。

隨著登台一年，江戶川台北、台中店同步新推出「大名膳」，含有生魚片、鍋物、炸天婦羅等內容，是日本人在人生重要時刻時常用來款待客人的豪華料理，每套580元。另外自4月17日至4月26日期間，結帳時可參與抽獎，可以獲得8、85、9折等折價券，現場即可享優惠，同時還可再獲得1張9折優惠券，適用至6月底。另外自4月17日起，結帳時參與打卡活動，可獲得原創的迷你鰻魚飯鑰匙圈，送完為止。

鰻魚飯三吃。圖／江戶川提供
鰻魚飯三吃。圖／江戶川提供

日本 大阪 生魚片

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