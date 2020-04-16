2020新表／睽違12年美度再推手上鍊機芯 體驗機械奧妙魅力

雖然上半年瑞士兩大表展取消，但瑞士集團品牌的新品卻接連到貨台灣，像是美度（MIDO）的2020新品近日宣布到貨上市，並一口氣推出Baroncelli II永恆系列四款腕表、Commander香榭系列兩只腕表，以及Multifort先鋒系列兩只腕表，三系列八只新品，合力為2020揭開新頁。

藍色表面今年是MIDO的重點之一，在Baroncelli II、Commander與Multifort三大系列中都有對應設計，此外Commander香榭系列並有一款漸層、鏤空的設計，讓機芯以猶如半透明方式呈現，質感不俗，再搭配上代表MIDO的橘色大秒針，動感且優雅；Baroncelli II Mechanical 永恆系列手上鍊小秒針限量腕表則是美度的年度重點之二，這是在2008年之後、相隔12年再度推出的手上鍊款式，39毫米的精鋼表殼PVD上玫瑰金與小秒與小秒針功能，簡約、而且頗具高級感。