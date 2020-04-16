超萌DHC聯名Kitty護唇膏又來了！加碼周年慶折扣46折起

疫情緩解之際，每日戴著口罩，臉上不僅出現了肌膚小狀況，嘴唇也是乾燥如沙漠。DHC推出2020周年慶，陪大家度過情緒低迷的時刻。再度帶來Hello Kitty聯名的護唇膏，這回共有三款，包括粉紅、粉綠與粉黃色，可愛程度破表

DHC將可愛又迷人的三麗鷗明星，華麗合體「純欖護唇膏」，一直以來是DHC的熱賣商品，戴上口罩的自己，也千萬別忘記護唇，趁著無法畫上美美的口紅之際，好好來個養唇時刻。限量推出三款，分別為三麗鷗粉紅、三麗鷗粉黃、三麗鷗粉綠，包括Hello Kitty、美樂蒂、KIKI&LALA等，也推出3款合購特價840元。

另外DHC從4月21日至5月底，推出全面商品85折起優惠，超過80項商品，最低46折，在官網消費滿3千元，現抵300元，使用DHC聯名卡抵400元，消費折扣後滿2,500元，送Hello Kitty愛逛街手提袋，滿5,000元送Hello Kitty享購物折疊包，喜歡Hello Kitty的粉絲們，必定要入手。