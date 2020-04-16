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超萌DHC聯名Kitty護唇膏又來了！加碼周年慶折扣46折起

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
DHC與三麗鷗再度聯名推出護唇膏。圖／DHC提供
DHC與三麗鷗再度聯名推出護唇膏。圖／DHC提供

疫情緩解之際，每日戴著口罩，臉上不僅出現了肌膚小狀況，嘴唇也是乾燥如沙漠。DHC推出2020周年慶，陪大家度過情緒低迷的時刻。再度帶來Hello Kitty聯名的護唇膏，這回共有三款，包括粉紅、粉綠與粉黃色，可愛程度破表

DHC將可愛又迷人的三麗鷗明星，華麗合體「純欖護唇膏」，一直以來是DHC的熱賣商品，戴上口罩的自己，也千萬別忘記護唇，趁著無法畫上美美的口紅之際，好好來個養唇時刻。限量推出三款，分別為三麗鷗粉紅、三麗鷗粉黃、三麗鷗粉綠，包括Hello Kitty、美樂蒂、KIKI&LALA等，也推出3款合購特價840元。

另外DHC從4月21日至5月底，推出全面商品85折起優惠，超過80項商品，最低46折，在官網消費滿3千元，現抵300元，使用DHC聯名卡抵400元，消費折扣後滿2,500元，送Hello Kitty愛逛街手提袋，滿5,000元送Hello Kitty享購物折疊包，喜歡Hello Kitty的粉絲們，必定要入手。

另也推出多款折扣商品，如294胜機抗老組原價4,360元、特價2,680元；黃金活妍新生組原價3,140元、特價2,090元。更多優惠請上DHC官網 www.27662000.com.tw 。

DHC294胜機抗老組原價4,360元、特價2,680元。圖／DHC提供
DHC294胜機抗老組原價4,360元、特價2,680元。圖／DHC提供
消費滿2,500元，送Hello Kitty愛逛街手提袋。圖／DHC提供
消費滿2,500元，送Hello Kitty愛逛街手提袋。圖／DHC提供
DHC 三麗鷗粉綠限定「純欖護唇膏」2條組／特價600元。圖／DHC提供
DHC 三麗鷗粉綠限定「純欖護唇膏」2條組／特價600元。圖／DHC提供
DHC三麗鷗狂粉限定「純欖護唇膏3條組／特價840元。圖／DHC提供
DHC三麗鷗狂粉限定「純欖護唇膏3條組／特價840元。圖／DHC提供
DHC 三麗鷗粉黃限定「純欖護唇膏」2條組／特價600元。圖／DHC提供
DHC 三麗鷗粉黃限定「純欖護唇膏」2條組／特價600元。圖／DHC提供
DHC 三麗鷗粉紅限定「純欖護唇膏」2條組／特價600元。圖／DHC提供
DHC 三麗鷗粉紅限定「純欖護唇膏」2條組／特價600元。圖／DHC提供
黃金活妍新生組原價3,140元、特價2,090元。圖／DHC提供
黃金活妍新生組原價3,140元、特價2,090元。圖／DHC提供
消費滿5,000元，送Hello Kitty購物折疊包。圖／DHC提供
消費滿5,000元，送Hello Kitty購物折疊包。圖／DHC提供

Hello Kitty 護唇

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