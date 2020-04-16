CELINE抗疫「#StayHome #StayFashion」 BLACKPINK的Lisa和BTS搶先穿

當精品品牌在捐款、做口罩的時候，總是天外飛來怪招的CELINE藝術總監Hedi Slimane，和紐約藝術家David Kramer合作，推出口號標語系列服裝，其中的CELINE品牌字樣T恤，有許多韓星穿搭，包括BLACKPINK團員Lisa和Jennie、防彈少年團BTS金泰亨、RED VELVET的Joy、前WONDER GIRLS成員宣美，以及台灣男星陳立農等，都搶先加入「Stay Home、Stay Fashion」的居家隨性時尚。

標語限定系列服裝，上面寫著著名的口號「I have nostalgia for things I probably have never known（我對從未知曉之物都抱有懷舊之情）」、「I still don't know if this is getting me anywhere（我不曉得這會帶領我往哪兒去）」、「There is no irony here（這沒有諷刺）」、「My Own Worst Enemy（我是自己最大的敵人）」，是CELINE 2020春夏的藝術家聯名系列，用以緬懷七○年代的美好歲月；學院徽章的設計靈感取自大學校園，飾以CELINE創歷年分1945年、現今巴黎總部地址16 Rue Vivienne；Logo T恤款式運用CELINE的正楷字體壓印、金色刺繡草寫字體，都象徵年輕世代無懼而坦率的特質。