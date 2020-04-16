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CELINE抗疫「#StayHome #StayFashion」 BLACKPINK的Lisa和BTS搶先穿

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
BTS金泰亨和BLACKPINK的Lisa都穿了CELINE的品牌字樣或標語系列T恤。圖／取自IG
BTS金泰亨和BLACKPINK的Lisa都穿了CELINE的品牌字樣或標語系列T恤。圖／取自IG

當精品品牌在捐款、做口罩的時候，總是天外飛來怪招的CELINE藝術總監Hedi Slimane，和紐約藝術家David Kramer合作，推出口號標語系列服裝，其中的CELINE品牌字樣T恤，有許多韓星穿搭，包括BLACKPINK團員Lisa和Jennie、防彈少年團BTS金泰亨、RED VELVET的Joy、前WONDER GIRLS成員宣美，以及台灣男星陳立農等，都搶先加入「Stay Home、Stay Fashion」的居家隨性時尚。

標語限定系列服裝，上面寫著著名的口號「I have nostalgia for things I probably have never known（我對從未知曉之物都抱有懷舊之情）」、「I still don't know if this is getting me anywhere（我不曉得這會帶領我往哪兒去）」、「There is no irony here（這沒有諷刺）」、「My Own Worst Enemy（我是自己最大的敵人）」，是CELINE 2020春夏的藝術家聯名系列，用以緬懷七○年代的美好歲月；學院徽章的設計靈感取自大學校園，飾以CELINE創歷年分1945年、現今巴黎總部地址16 Rue Vivienne；Logo T恤款式運用CELINE的正楷字體壓印、金色刺繡草寫字體，都象徵年輕世代無懼而坦率的特質。

CELINE以這段特殊時期為背景，推出此藝術家聯名「防疫居家休閒系列」，包括T恤、連帽上衣、外套與懶人脫鞋，讓居家工作者在和朋友、客戶或是老闆視訊會議時，Stay Home也可Stay Fashion。共同合作的美國當代藝術家David Kramer，誕生於七○年代，作品多數也以七○年代風格的彩繪、語句slogan為主。

BLACKPINK Lisa穿CELINE跨界合作藝術家David Kramer標語口號黃色T恤。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa穿CELINE跨界合作藝術家David Kramer標語口號黃色T恤。圖／取自IG
CELINE跨界合作藝術家David Kramer標語口號米白色毛衣，售價22,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE跨界合作藝術家David Kramer標語口號米白色毛衣，售價22,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
RED VELVET的Joy穿黑色CELINE的T恤。圖／取自IG
RED VELVET的Joy穿黑色CELINE的T恤。圖／取自IG
前WONDER GIRLS成員宣美身穿CELINE字樣T恤。圖／取自IG
前WONDER GIRLS成員宣美身穿CELINE字樣T恤。圖／取自IG
Marc Jacobs身穿「My Own Worst Enemy」T恤。圖／取自IG
Marc Jacobs身穿「My Own Worst Enemy」T恤。圖／取自IG
CELINE Lerins酒紅色小牛皮交叉帶拖鞋，售價19,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE Lerins酒紅色小牛皮交叉帶拖鞋，售價19,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK Lisa率先穿上CELINE字樣T恤。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK Lisa率先穿上CELINE字樣T恤。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BTS金泰亨穿CELINE字樣T恤。圖／取自IG
BTS金泰亨穿CELINE字樣T恤。圖／取自IG
CELINE跨界合作藝術家David Kramer標語口號T恤，售價15,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE跨界合作藝術家David Kramer標語口號T恤，售價15,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE PARIS logo白色與酒紅色T恤，售價15,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE PARIS logo白色與酒紅色T恤，售價15,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
演出《請輸入檢索詞www》的李多熙也穿了CELINE字樣T恤。圖／取自IG
演出《請輸入檢索詞www》的李多熙也穿了CELINE字樣T恤。圖／取自IG
CELINE跨界合作藝術家David Kramer標語口號灰色圓領長袖上衣，售價25,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE跨界合作藝術家David Kramer標語口號灰色圓領長袖上衣，售價25,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE PARIS紅色棉質連帽上衣，售價31,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE PARIS紅色棉質連帽上衣，售價31,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK Jennie也穿CELINE字樣T恤。圖／取自pinterest
BLACKPINK Jennie也穿CELINE字樣T恤。圖／取自pinterest
RED VELVET的Joy穿黑色CELINE的T恤。圖／取自IG
RED VELVET的Joy穿黑色CELINE的T恤。圖／取自IG
陳立農身穿CELINE字樣的T恤。圖／取自微博
陳立農身穿CELINE字樣的T恤。圖／取自微博
CELINE College灰色學院風棉質長袖上衣，售價19,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE College灰色學院風棉質長袖上衣，售價19,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

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