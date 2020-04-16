熱門韓劇都沒缺席 TAG Heuer助攻「夫婦的世界」、「梨泰院Class」

因為新冠肺癌疫情宅在家的你，是否都在追劇打發時間呢？因為無論是之前熱播的「梨泰院Class」，還是近期掀起討論的「夫婦的世界」，眼尖的人都會發現泰格豪雅表（TAG Heuer）依舊是造型師們，替角色們創造合適造型時的首選。

在「梨泰院Class」劇中，飾演反派的安普賢幾乎都是配戴泰格豪雅計時碼表，來搭配造型。圖／摘自安普賢instagram

「夫婦的世界」改編英國BBC One的電視劇「Doctor Foster」，高度還原了看似相愛的夫妻因背叛而將愛情切斷後，陷入漩渦的故事。飾演男主角的朴海俊更是被影迷封為當代最渣老公，而「最強小三」韓素希的表現，更讓不少人恨得牙癢癢。特別是在第二集中，朴海俊與韓素希在公開的聚會中明目張膽的牽手，瞬間引爆所有正宮粉絲的怒火。然而，當時近距離的畫面中就不難發現TAG Heuer表的蹤跡。另外，「梨泰院Class」熱播時，演出反派的男配角安普賢出道多年，也因這次演出成功走紅，吸引許多粉絲目光，而多套的西裝穿搭自然也成為話題焦點。特別是在第三集、第五及第七集中，都配戴了TAG Heuer的表款，來陪襯安普賢所飾演的集團接班人身份。

在「梨泰院Class」劇中，飾演反派的安普賢幾乎都是配戴泰格豪雅計時碼表，來搭配造型。圖／摘自安普賢instagram

而這兩部討論熱烈的夯劇，TAG Heuer的腕表成為主角或配角的最佳造型助攻。像是朴海俊配戴的Carrera經典表款，就展現了劇中主角的人設「有品味的紳士」。而身為集團理事與接班人的安普賢則是選搭了Aquaracer Calibre16、Carrera Calibre 16以及Link Calibre 5三款腕表，凸顯了年輕以及要在事業上大展身手的劇情設定。

泰格豪雅Carrera Calibre 16計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊，約15萬8,200元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Link Calibre 5腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，約9萬6,700元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera Calibre5腕表，不鏽鋼表殼，約95,900元。圖／TAG Heuer提供