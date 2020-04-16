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熱門韓劇都沒缺席 TAG Heuer助攻「夫婦的世界」、「梨泰院Class」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
熱播韓劇「夫婦的世界」中，男主角的朴海俊配戴了泰格豪雅Carrera經典表款。圖／摘自愛奇藝
熱播韓劇「夫婦的世界」中，男主角的朴海俊配戴了泰格豪雅Carrera經典表款。圖／摘自愛奇藝

因為新冠肺癌疫情宅在家的你，是否都在追劇打發時間呢？因為無論是之前熱播的「梨泰院Class」，還是近期掀起討論的「夫婦的世界」，眼尖的人都會發現泰格豪雅表（TAG Heuer）依舊是造型師們，替角色們創造合適造型時的首選。

在「梨泰院Class」劇中，飾演反派的安普賢幾乎都是配戴泰格豪雅計時碼表，來搭配造型。圖／摘自安普賢instagram
在「梨泰院Class」劇中，飾演反派的安普賢幾乎都是配戴泰格豪雅計時碼表，來搭配造型。圖／摘自安普賢instagram

「夫婦的世界」改編英國BBC One的電視劇「Doctor Foster」，高度還原了看似相愛的夫妻因背叛而將愛情切斷後，陷入漩渦的故事。飾演男主角的朴海俊更是被影迷封為當代最渣老公，而「最強小三」韓素希的表現，更讓不少人恨得牙癢癢。特別是在第二集中，朴海俊與韓素希在公開的聚會中明目張膽的牽手，瞬間引爆所有正宮粉絲的怒火。然而，當時近距離的畫面中就不難發現TAG Heuer表的蹤跡。另外，「梨泰院Class」熱播時，演出反派的男配角安普賢出道多年，也因這次演出成功走紅，吸引許多粉絲目光，而多套的西裝穿搭自然也成為話題焦點。特別是在第三集、第五及第七集中，都配戴了TAG Heuer的表款，來陪襯安普賢所飾演的集團接班人身份。

在「梨泰院Class」劇中，飾演反派的安普賢幾乎都是配戴泰格豪雅計時碼表，來搭配造型。圖／摘自安普賢instagram
在「梨泰院Class」劇中，飾演反派的安普賢幾乎都是配戴泰格豪雅計時碼表，來搭配造型。圖／摘自安普賢instagram

而這兩部討論熱烈的夯劇，TAG Heuer的腕表成為主角或配角的最佳造型助攻。像是朴海俊配戴的Carrera經典表款，就展現了劇中主角的人設「有品味的紳士」。而身為集團理事與接班人的安普賢則是選搭了Aquaracer Calibre16、Carrera Calibre 16以及Link Calibre 5三款腕表，凸顯了年輕以及要在事業上大展身手的劇情設定。

泰格豪雅Carrera Calibre 16計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊，約15萬8,200元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera Calibre 16計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊，約15萬8,200元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Link Calibre 5腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，約9萬6,700元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Link Calibre 5腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，約9萬6,700元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera Calibre5腕表，不鏽鋼表殼，約95,900元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera Calibre5腕表，不鏽鋼表殼，約95,900元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Calibre 16計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊，約10萬7,700元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Calibre 16計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊，約10萬7,700元。圖／TAG Heuer提供

腕表 疫情 西裝

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