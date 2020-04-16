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伯朗咖啡限時優惠！早餐99元、午晚套餐「買一送一」
伯朗咖啡館即日起至4月30日推出早餐套餐均一價99元、指定午晚套餐買一送一，讓消費者有感省錢；還有咖啡豆/濾掛咖啡/沖泡飲品全系列買一送一、指定杯類商品單一特價。此外，響應4月22日世界地球日，特別加碼4月20日至4月24日自備環保杯享飲品買一送一。
伯朗咖啡館早餐套餐包含主餐、優格、點心，再搭配香醇的伯朗咖啡，原價130元起，活動期間均一價99元。推薦花生醬起士牛總匯三明治，鬆軟的吐司抹上滑順的花生醬，搭配新鮮爽脆的生菜及營養雞蛋，再放進鹹香入味的直火牛肉，一口咬下大大滿足。
指定商業午晚餐套餐買一送一活動，品項包含「半熟蛋肉醬義大利麵」、「半熟蛋直火牛肉丼飯」、「半熟蛋照燒豬肉丼飯」三款，中午時段平均每人120元，含主餐、主廚湯品與現煮咖啡，CP值最高。
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