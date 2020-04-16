家樂福「神級甜點」超誘惑 價格讓網友暴動：好便宜！

連鎖賣場經常不定時推出夢幻甜點，讓人為之瘋狂造成搶購風潮，日前有眼尖網友發現，家樂福推出一款母親節的芋泥寶盒，蛋糕一共有5層，每口都吃得到芋泥，最吸引人的是價格百元有找，照片在網上曝光，引來不少網友熱議。

原PO在「Dcard」貼出一張照片寫道，「上次吃完家樂福抹茶季的生乳捲後對家樂福甜點改觀，這次看到新商品便手刀購入品嚐」，只見這款芋泥寶盒外觀誘人，「第一層跟第三層為芋頭泥、第二層跟第五層為海綿蛋糕、第四層則是鮮奶油」，一口挖起來吃得到清爽的香芋滋味。

雖然售價便宜不過用料可不馬虎，芋泥吃得到芋頭粒，海綿蛋糕鬆軟扎實，中間一層鮮奶油增添風味，且做成夾心有多層次口感。原PO總結心得大讚「個人非常喜愛這盒」，只要98元就能吃到高CP值的甜點。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「98也太便宜了！」、「我也超喜歡，已經吃掉好幾盒了」、「原本今天也要買但猶豫了，明天來買！」、「超好吃昨天剛買，吃起來滿像7-11的芋頭生乳捲，但這盒CP值更高」、「螞蟻人感到期待」、「看起來太好吃了吧⋯」。