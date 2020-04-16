動物母子抱抱萌翻 天燈祈福藏好願 母親節串飾表心意

母親節送珠寶給媽媽，串飾是很好的選擇。串飾是最有故事的珠寶，一個一個串起來，包括收到每一顆串飾的時空背景、送／買的人、圖樣設計的挑選等，都有太多豐富的故事可以說，而單個價格親切，也不須媽媽操心破費。周大福今年為台灣地區特別推出接地氣的天燈串飾，給予媽媽期許祝福還兼環保；點睛品Charme「可愛系列」母子造型動物，包準讓媽媽融化。

放天燈是台灣地區自清朝年間開始的一項民間習俗，有祈福保平安的美好寓意，不過近年來因有破壞山林之虞而逐漸演變。融合了台灣意象與在地文化的周大福台灣專款天燈系列串飾，將真誠祝福（健康、平安、成功、愛情、財富、十分幸福）刻畫其上，每款天燈背面還精緻雕琢造型可愛童趣的台灣特色花朵，傳遞雙倍祝福也保護環境。而代表母愛的康乃馨，也有以黃金打造的項鍊吊墜，部分款式搭配溫潤珍珠，將永遠盛放的美麗瞬間送給媽媽。