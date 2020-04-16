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動物母子抱抱萌翻 天燈祈福藏好願 母親節串飾表心意
母親節送珠寶給媽媽，串飾是很好的選擇。串飾是最有故事的珠寶，一個一個串起來，包括收到每一顆串飾的時空背景、送／買的人、圖樣設計的挑選等，都有太多豐富的故事可以說，而單個價格親切，也不須媽媽操心破費。周大福今年為台灣地區特別推出接地氣的天燈串飾，給予媽媽期許祝福還兼環保；點睛品Charme「可愛系列」母子造型動物，包準讓媽媽融化。
放天燈是台灣地區自清朝年間開始的一項民間習俗，有祈福保平安的美好寓意，不過近年來因有破壞山林之虞而逐漸演變。融合了台灣意象與在地文化的周大福台灣專款天燈系列串飾，將真誠祝福（健康、平安、成功、愛情、財富、十分幸福）刻畫其上，每款天燈背面還精緻雕琢造型可愛童趣的台灣特色花朵，傳遞雙倍祝福也保護環境。而代表母愛的康乃馨，也有以黃金打造的項鍊吊墜，部分款式搭配溫潤珍珠，將永遠盛放的美麗瞬間送給媽媽。
點睛品的母親節獻禮則走「萌」系風。Charme足金串飾以噴砂工藝處理擁抱小寶寶的動物母子，有包括貓咪、企鵝、大象等不同選擇，動物圓滾滾的身體相擁一起，傳神捕捉到媽媽給子女滿滿的包容與愛。除了串飾，La Pelle系列項鍊則是以18K玫瑰金搭配Akoya珍珠及鑽石，吊墜部分以鏤空的手法勾勒出動物母子相用的身體輪廓，包括兔子、小熊、企鵝等，以擁抱的溫暖具象呈現媽媽的愛。
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