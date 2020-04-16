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這是真的嗎？LV口罩超奢華 開箱影片瘋傳
網路上出現有LV Monogram圖樣的口罩，連開箱影片都有，但其實這是假的，這不是LV。
在購物網站商城中標註「LV口罩路易威登」的貨品，標榜有LV老花口罩、口罩套、防疫、防塵、防曬、3A級、抗菌等一連串的字眼，連小孩口罩都有，還煞有其事標出尺寸及男、女用，連開箱影片都拍得真有那麼一回事，但箱盒、防塵套字體與材質明顯是贗品。向品牌求證，品牌表示，此類仿冒侵權等議題多交由總部處理，目前未有相關說明。
就在一周前，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）動員300名工匠投入非外科口罩以及防護衣的生產，響應政府因應新冠肺炎的疫情。目前這批非外科口罩已獲各監管機構批准，由路易威登與紡織業地區組織Mode Grand Ouest共同製作，而口罩本身並非銷售的商品，且為純白色系，是用來免費派發給區內醫療護理機構，以保護高危險族群人士免受感染。
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