這是真的嗎？LV口罩超奢華 開箱影片瘋傳

網路上出現有LV Monogram圖樣的口罩，連開箱影片都有，但其實這是假的，這不是LV。

在購物網站商城中標註「LV口罩路易威登」的貨品，標榜有LV老花口罩、口罩套、防疫、防塵、防曬、3A級、抗菌等一連串的字眼，連小孩口罩都有，還煞有其事標出尺寸及男、女用，連開箱影片都拍得真有那麼一回事，但箱盒、防塵套字體與材質明顯是贗品。向品牌求證，品牌表示，此類仿冒侵權等議題多交由總部處理，目前未有相關說明。