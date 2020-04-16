LED燈化妝鏡、電熱美髮梳超想要！7-11「HELLO KITTY三美聯名集點」4/22登場

永遠不敗的可愛教主HELLO KITTY變時尚了！7－ELEVEN自4月22日起推出「HELLO KITTY三美聯名集點」活動，除了與風靡全球的HELLO KITTY聯名之外，更找來英國KAREN MILLEN、日本LOWRYS FARM兩大流行品牌，打造三方跨界合作，呈現不同以往的英國時尚典雅及日系清新質感設計，推出雙層陶瓷杯、時尚托特手提袋、晴雨兩用折傘等共30款限量商品，其中還有可旋轉鏡面和變換3種光色的LED檯燈化妝鏡、實用的電熱美髮梳，HELLO KITTY迷記得手刀快衝！

7－ELEVEN自4月22日起推出「HELLO KITTY三美聯名集點」活動首波推出的「限量雙層陶瓷隨行杯」採用扣壓式杯蓋設計，雙層陶瓷杯防燙手，共有格紋款、拼貼款、藍紋款、霧粉款、條紋款、蝴蝶結款、豹紋款、斑馬紋款等8款時尚設計，集滿6點＋119元或96點免費送一款，首批限量32萬個隨機出貨；「限量時尚托特手提袋」為防潑水PVC材質，共有條紋款、蝴蝶結款、豹紋款、斑馬紋款等4款，集滿6點＋119元或96點免費送一款，限量共10.5萬個隨機出貨；「限量晴雨兩用折傘」採用方便攜帶的三折設計，具備防夾手開關設計，共有格紋款、點點款、條紋款、斑馬紋款，集滿6點＋199元或192點免費送一款，限量共10萬個隨機出貨。

4月22日下午3點起開放限量預購的「限量卡套零錢包＋隨身鏡組」共有粉紅款、黑色款等兩款，卡套背面可放票卡、內裡可放零錢或小物，隨身鏡附可拆式掛勾、可當吊飾，集滿6點＋249元可兌換一款，限量共3萬個、可挑款；「限量30L摺疊收納凳」採用木材質結構椅凳，可耐重約80公斤，仿皮革質感椅蓋好坐好清潔，可摺疊收納不佔空間，共有藍色格紋、黑色條紋等兩款，集滿6點＋299元可兌換1款，限量共3萬個（首批到貨共2萬個），OPEN POINT會員可搶先在4月21日上午11點於OPEN POINT App用3,000點＋299元換購，限量共2,000個換完為止；「限量40L滾輪收納籃」也可摺疊收納，共有粉紅、粉黃兩款，集滿6點＋399元可兌換一款，限量共2萬個；「限量雙面薄被」共有粉紅、粉黃兩款，集滿6點＋699元可兌換一款，限量共3萬個（首批到貨共2萬個）。

美妝系列將於5月6日下午3點起開放限量預購，「限量LED檯燈化妝鏡」是可補光的化妝鏡，檯燈具有3段式亮度與3種燈光色可任意變換，可180度翻轉鏡面、底座可收納小物，集滿6點＋899元可兌換一款，共有粉紅、白色兩款，限量共2萬個（首批到貨共1萬個）；「限量電熱美髮梳」具備自動恆溫控制，最高溫度約180℃，陶瓷梳齒打造柔順秀髮，集滿6點＋699元可兌換一款，共有粉紅、白色兩款，限量共1萬個；「限量4L硬殼化妝箱」共有格紋款、條紋款兩款，集滿6點＋399元可兌換一款，限量共2萬個。

除了HELLO KITTY系列之外，7－ELEVEN也與義大利精品品牌NAVA、英國時尚品牌KANGOL及強勢回歸的日本流行品牌UNITED ARROWS（UA）合作推出各式包款，集6點即可用399元～899元換購；另攜手德國精品蔡司首度推出水晶玻璃花瓶，共有圓柱、錐型、X型等3款造型，集6點即可用299元換購、約市價2折。