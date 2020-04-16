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超可愛小熊打頭陣 ORIS ig推播正能量 好評人氣再加碼

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
ORIS在instagram官方帳號推出超可愛小熊打頭陣，鼓勵人們分享疫情時刻的英雄善舉，獲得廣大迴響。圖 / ORIS提供。
ORIS在instagram官方帳號推出超可愛小熊打頭陣，鼓勵人們分享疫情時刻的英雄善舉，獲得廣大迴響。圖 / ORIS提供。

曙光來臨之前的黑夜總是特別漫長，但正因為人們關懷彼此、願意分享與傳遞，更能度過漫長且未知的艱困時刻。Oris舉辦系列網路活動，邀請全球的社群使用者，提名並分所在地區的抗疫英雄人物，同時ORIS更將藉此機會送出50只腕表給世界各地的慈善英雄，以表感謝之意。

這項活動原本於四月三號上線、6號截止，無論職業、內容，instagram的使用者可以圖文的方式，使用hashtag #InThisTogether、同時標註@Orisbear與@Oris，推舉防疫期間的感人善舉，並在經由ORIS瑞士總部行銷團隊與聯合執行長共同評選後，預計捐助10只表款；由於反應太過熱烈，第二波活動原訂四月13日截止，已延期到20日，並將捐贈表款總數提升至50只，期待拋磚引玉、在網路平台持續推播正能量。

另外百年靈（Breitling）的鐵人小隊成員、曾於2008夏季奧運奪得金牌的弗洛季諾（Frodeno）則宣佈將參加「在家舉辦的」鐵人三項比賽，以為位於赫羅納的兩個慈善機構籌集資金。世界各地的鐵人三項運動愛好者可以在線陪同Frodeno和他的「鐵人三項在家」比賽，甚至可以與他一起在家中「同騎」，完成180公里的比賽。

而百年靈更在直播期間提供即時數字計時器顯示在螢幕上，並捐贈三款手錶，可透過Jan Frodeno的線上商店購買，以支持其鐵人三項小隊成員的非凡挑戰。

Oris，Big Crown指針式日期表，精鋼、青銅表圈，時間顯示、日期顯示，48,000元；圖片僅為示意，不代表實際ORIS捐贈表款。圖 / ORIS提供。
Oris，Big Crown指針式日期表，精鋼、青銅表圈，時間顯示、日期顯示，48,000元；圖片僅為示意，不代表實際ORIS捐贈表款。圖 / ORIS提供。
不能外出？來跟前奧運金牌得主弗洛季諾（Frodeno）一起參加「在家」的鐵人三項吧！圖 / 翻攝自外電。
不能外出？來跟前奧運金牌得主弗洛季諾（Frodeno）一起參加「在家」的鐵人三項吧！圖 / 翻攝自外電。
由百年靈捐助的特別版手表，將用於慈善義賣。圖 / 翻攝自外電。
由百年靈捐助的特別版手表，將用於慈善義賣。圖 / 翻攝自外電。
只要在四月20日前，使用特定hashtag並標籤ORIS官方帳號、推舉防疫善行，將由ORIS捐贈表款、推播正能量。圖 / ORIS提供。
只要在四月20日前，使用特定hashtag並標籤ORIS官方帳號、推舉防疫善行，將由ORIS捐贈表款、推播正能量。圖 / ORIS提供。

直播 奧運 瑞士

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