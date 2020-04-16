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007 LAND ROVER DEFENDER真力時超帥的聯名表來了！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
ZENITH DEFY 21 LAND ROVER特別版聯名限量腕表配灰色橡膠表帶，44萬6,700元。圖／真力時提供
ZENITH DEFY 21 LAND ROVER特別版聯名限量腕表配灰色橡膠表帶，44萬6,700元。圖／真力時提供

雖然《007：生死交戰》（No Time To Die）因疫情延後至11月上映，但稍早已經釋出的預告和幕後花絮中，三輛2020新款LAND ROVER DEFENDER在戶外飛車追逐的畫面已經讓許多喜愛這款車的粉絲熱血沸騰。車還沒到貨、電影還沒上演，倒是可以先搶表 -- 已經與英國汽車製造商LAND ROVER合作長達4年的瑞士高級製表品牌真力時（ZENITH），年初於杜拜發表的DEFY EL PRIMERO 21 LAND ROVER DEFENDER聯名表已抵台上市，全球限量250枚。

LAND ROVER自1983年開始參與007電影的演出，旗下號稱全地形之王的DEFENDER一直隨著品牌70多年歷史持續進化，去年更大幅改款、隨007強勢回歸。而在機械鐘表領域，真力時剛歡慶50周年的EL PRIMERO機芯則是公認的高振頻計時王者。DEFY EL PRIMERO 21表款從傳奇高振頻計時機芯出發，不但具有整合式結構、雙鍊機制和專利擺輪游絲，更配備最新的調節器和專利計時控制機制，獲得天文台認證，時間精準度高達1/100秒。

除了DEFY EL PRIMERO 21標誌性的0到100內表圈刻度、末端點綴星辰的計時秒針、大型夜光巴頓指針與琢面時標，腕表外觀也特別從DEFENDER特色中汲取靈感，轉化為細節設計：低調耐用的微珠噴砂鈦金屬表殼，如同車體鋁合金般具有輕量化和高強度的特性。計時按把輪廓比照車款的幾何構造，啞光灰色的表盤首次出現易讀的線型動力儲存視窗，靈感來自儀表板，而後面透明底蓋更可清楚見五幅輪框造型自動盤。

ZENITH DEFY 21 LAND ROVER特別版聯名限量腕表配灰色橡膠表帶，44萬6,700元。圖／真力時提供
ZENITH DEFY 21 LAND ROVER特別版聯名限量腕表配灰色橡膠表帶，44萬6,700元。圖／真力時提供
LAND ROVER DEFENDER休旅車號稱全地形之王。圖／真力時提供
LAND ROVER DEFENDER休旅車號稱全地形之王。圖／真力時提供
LAND ROVER DEFENDER休旅車方向盤與儀表板。圖／真力時提供
LAND ROVER DEFENDER休旅車方向盤與儀表板。圖／真力時提供
ZENITH DEFY 21 LAND ROVER特別版聯名限量腕表配灰色橡膠表帶，44萬6,700元。圖／真力時提供
ZENITH DEFY 21 LAND ROVER特別版聯名限量腕表配灰色橡膠表帶，44萬6,700元。圖／真力時提供
ZENITH DEFY 21 LAND ROVER特別版聯名限量腕表配灰色橡膠表帶，44萬6,700元。圖／真力時提供
ZENITH DEFY 21 LAND ROVER特別版聯名限量腕表配灰色橡膠表帶，44萬6,700元。圖／真力時提供
ZENITH DEFY 21 LAND ROVER特別版聯名限量腕表配灰色橡膠表帶，44萬6,700元。圖／真力時提供
ZENITH DEFY 21 LAND ROVER特別版聯名限量腕表配灰色橡膠表帶，44萬6,700元。圖／真力時提供
LAND ROVER DEFENDER休旅車參與最新007電影演出。圖／真力時提供
LAND ROVER DEFENDER休旅車參與最新007電影演出。圖／真力時提供
ZENITH DEFY 21 Land Rover特別版聯名限量腕表設計草稿。
ZENITH DEFY 21 Land Rover特別版聯名限量腕表設計草稿。
LAND ROVER DEFENDER休旅車車尾，五幅輪框造型也出現在聯名表款的自動盤上。圖／真力時提供
LAND ROVER DEFENDER休旅車車尾，五幅輪框造型也出現在聯名表款的自動盤上。圖／真力時提供

電影 專利 007電影系列

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