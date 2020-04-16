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007 LAND ROVER DEFENDER真力時超帥的聯名表來了！
雖然《007：生死交戰》（No Time To Die）因疫情延後至11月上映，但稍早已經釋出的預告和幕後花絮中，三輛2020新款LAND ROVER DEFENDER在戶外飛車追逐的畫面已經讓許多喜愛這款車的粉絲熱血沸騰。車還沒到貨、電影還沒上演，倒是可以先搶表 -- 已經與英國汽車製造商LAND ROVER合作長達4年的瑞士高級製表品牌真力時（ZENITH），年初於杜拜發表的DEFY EL PRIMERO 21 LAND ROVER DEFENDER聯名表已抵台上市，全球限量250枚。
LAND ROVER自1983年開始參與007電影的演出，旗下號稱全地形之王的DEFENDER一直隨著品牌70多年歷史持續進化，去年更大幅改款、隨007強勢回歸。而在機械鐘表領域，真力時剛歡慶50周年的EL PRIMERO機芯則是公認的高振頻計時王者。DEFY EL PRIMERO 21表款從傳奇高振頻計時機芯出發，不但具有整合式結構、雙鍊機制和專利擺輪游絲，更配備最新的調節器和專利計時控制機制，獲得天文台認證，時間精準度高達1/100秒。
除了DEFY EL PRIMERO 21標誌性的0到100內表圈刻度、末端點綴星辰的計時秒針、大型夜光巴頓指針與琢面時標，腕表外觀也特別從DEFENDER特色中汲取靈感，轉化為細節設計：低調耐用的微珠噴砂鈦金屬表殼，如同車體鋁合金般具有輕量化和高強度的特性。計時按把輪廓比照車款的幾何構造，啞光灰色的表盤首次出現易讀的線型動力儲存視窗，靈感來自儀表板，而後面透明底蓋更可清楚見五幅輪框造型自動盤。
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