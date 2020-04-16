手寫卡片鼓勵台灣樂觀抗疫 Paul Smith爺爺好暖心！

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，許多國家城市目前都無法正常運作，像是時尚產業工廠、門市等也都紛紛停擺。品牌們轉而在網路上發起各種活動，希望在這個艱難的時刻依然可以透過社群平台和粉絲維持聯繫。

英國設計師品牌Paul Smith也是其中之一，設計師Sir Paul Smith最近以「#FindInspirationInEverything（生活處處是靈感）」為主題，在個人社群網站分享自己平日的創作靈感來源，而幾年前來過台灣的他，也特別為台灣廣大粉絲錄製了一段鼓勵影片還有手寫信，希望鼓勵大家抱持正向樂觀的態度度過疫情。

「哈囉大家好，我是Paul，這是我在倫敦的辦公室，我拍這支影片是想跟台灣的各位問好，希望你們一切都好，並保持身體健康，相信一切都會好轉！以上是我來自倫敦的祝福，Bye！」高齡75歲的Sir Paul Smith自拍錄下影片，雖然鏡頭非常晃，但是也讓一切自然的就像是一個親切鄰居爺爺的關心。手寫卡片上也印有他的幸運物和品牌標誌性元素—兔子，非常可愛。

其實Sir Paul Smith一直以來的經營模式都不過度擁抱現今主流的名人合作造勢方針，品牌最具吸引力與代表性的其實非他本人這位老頑童莫屬。透過他自己所操作的Paul Smith個人社群IG平台，分享他平日喜愛的樂團唱片、藝術家、圖冊等等靈感來源，上面登出的所有照片幾乎都是由他自己拍攝的，疫情期間他也幾乎每天都會發文持續與大家分享日常，有興趣的粉絲不妨也追蹤起來吧！